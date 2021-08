Nestrašil se v Třinci uvedl jako herec. Máme lepší video než Olomouc, směje se

Devětadvacetiletého Marinčina čeká extraligová premiéra, o rok starší Nestrašil stihl odehrát dva zápasy za Oceláře v roce 2019, než zamířil do Ruska.

Po svém nynějším příchodu do Třince natočil krátké video pod názvem Vítej zpátky. Je k vidění na třineckém Twitteru. Točilo se v Praze, kde je Nestrašil doma, kde začínal ve Slavii, z níž v roce 2008 odešel do zámoří.

Videopříběh začíná jeho příletem z Magnitogorska, kde hrál minulé dvě sezony, načež jde na pražské hlavní nádraží.

Na zavazadle veze třinecký dres. Doběhne ho dívka a dres roztáhne. Podívá se na něj a prohlásí: „V tomhle bych tady nechodila...“ Nestrašil odpoví: „Děkuju, to by mi v Třinci dali.“

Podotkl, že na podobné věci je zvyklý z Ameriky. „Nemám s tím problém,“ usmál se útočník, který v NHL za Detroit a Carolinu odehrál 128 zápasů. „A před kamerou mi to docela jde, ne?“



Jen prostředí před hlavním nádražím označil za jedno z nejošklivějších míst ve městě. „V tom parku se dějí šílené věci, takže jsme se chvílemi báli, jestli nám někdo neukradne kameru nebo něco. Furt jsme museli všechno hlídat. Jinak to bylo v pohodě, měli jsme to rychle hotové.“ Takže vše dal na první dobrou, jak se mezi filmaři říká?

„Já ano. Jen kameraman měl trošku problémy. Některé věci jsme jeli natřikrát, ale já byl výborný pokaždé...“ smál se.

Ve filmu by mohla být Nestrašilova budoucnost. „Nevím, kde je moje budoucnost, na to se mě zatím neptejte,“ prohlásil.

Ještě nejméně pět let by ale rád hrál hokej.

Třinecké video je lepší, než má Olomouc

Nestrašil se směje a tvrdí, že třinecké video je lepší, než má Olomouc o návratu Davida Krejčího.

Proč? „Protože jsem v něm hrál, kdežto David vůbec ne,“ uvedl Andrej Nestrašil.

Návrat Krejčího ale ocenil.

„Ten kluk by mohl hrát s přehledem další čtyři roky NHL! Pro mě patří mezi dvacet nejlepších centrů na světě. Je radost se na něj koukat. To rozhodnutí muselo být pro něj hrozně těžké i proto, že mu chybí nějakých čtyřicet zápasů do tisícovky v NHL. To je velký milník, který by si chtěl každý hráč splnit. Na druhou stranu chápu jeho rodinné důvody. Manželka je Američanka, děti asi moc nemluví česky, nemají vazbu s rodinou. Klobouk dolů, že upřednostnil rodinu před hokejem, což by dokázal asi málokdo.“

Andrej Nestrašil dodal, že pro extraligu je jen dobře, že se Krejčí vrátil. „Je to hráč světového kalibru. Olomouci hodně pomůže. V lize bude naprosto dominantní. Trochu jsem doufal, že by mohl být tady s námi, to by bylo super.“

Odmítl ale, že by v třinecké kabině případný Krejčího příchod řešili. „Minulý týden jsme toho měli plné kecky, takže nám byl David tak trošku jedno,“ usmíval se. „Měli jsme svých starostí dost. A taky to bylo hodně rychlé, takže jsme to s klukama nestačili ani řešit.“