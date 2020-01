Třinec točil brankáře, ale na olomouckém ledě neuspěl

„Nájezdy jsou loterie. Jsou o provedení hráčů. Neměli jsme je špatné, ale prohráli jsme,“ řekl třinecký asistent trenéra Marek Zadina.

Ocelářům nepomohlo ani to, že trenér Václav Varaďa během penaltového rozstřelu brankáře několikrát prostřídal. „Záleží na pocitu trenéra,“ vysvětlil změny Marek Zadina. „Kuba Štěpánek hrál ve Vítkovicích, odkud je v Olomouci několik hráčů.“

Zbyněk Irgl, který vstřelil vítězný gól, podotkl, že neřešil, který z brankářů proti němu stojí. „Je mi to jedno. Soustředím se na sebe. Nijak mě to nerozhodí. Ale koukal jsem, co se děje... Každý nájezd je jiný, takže se dívám, co dělá brankář, ne kdo tam stojí,“ uvedl Irgl.

Jedno ze střídání třineckých gólmanů rozhodčí chtěli zarazit. „Asi už pískli, když jsme se začali měnit,“ podotkl třinecký brankář Jakub Štěpánek. „Zpočátku nás nechtěli nechat, ale pak to povolili.“

Co říkal na to, jak se s Petrem Kváčou točili? „Nic. Plnil jsem pokyny trenéra. Střídání jednou za nájezdy jsem už několikrát zažil, ale když už jsem pak seděl na střídačce, nečekal jsem, že se ještě dvakrát protočíme,“ přiznal Štěpánek.

Připustil, že je to nezvyklé. „Ale neměl jsem čas nad tím přemýšlet. Dvakrát jsem si ale myslel, že už mám po zápase, a přesto jsem šel znovu na led.“

Třinecký Wojtek Wolski proměnil dva ze tří nájezdů. „Potřetí mi to nějak nevyšlo, za což jsem na sebe trochu naštvaný,“ podotkl kanadský útočník polského původu. Jednu z penalt jel po vzoru švédského útočníka Forsberga. Gólmana vylákal k pravé tyči a dlouhou hokejkou puk zasunul k té levé. „Vždycky jsem se na něho díval, líbil se mi jeho styl. Tohle mi vyšlo, ale musím ještě dál pracovat, abych proměnil i ostatní,“ usmál se Wolski.