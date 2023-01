Šest vteřin od nuly. Nevím, proč se nám proti Třinci tak daří, hlásil Lukáš

“Po delší době jsem chytal, takže to bylo fajn,“ prohlásil Lukáš, který si připsal třicet zásahů. „Měli jsme skoro týdenní pauzu, takže to pro nás byl důležitý zápas, důležité body.“

Lukáš byl v brance proti Ocelářům v tomto ročníku extraligy podruhé. V čem byl podle něj základ nynější výhry?

„Začali jsme dobře, dobře jsme se pohybovali a po první třetině vedli 2:0. To nás trošku uklidnilo, což bylo asi klíčové,“ odpověděl.

Takže jste utkání odehráli výborně i takticky?

Přesně tak. Co jsme si před zápasem řekli, to jsme dodržovali, což rozhodlo.

Třinec jste porazili potřetí v sezoně. Čím to je?

Nevím. Vážně. Proti každému hrajeme tak nějak podobně a jde nám to.

Dá se říct, že z těch tří výher jste tentokrát Třinecké pustili nejméně do hry?

Upřímně, ty minulé dva zápasy si ani nevybavuji, už je to dlouho. Ale zvládli jsme to. Kluci to odfárali.

Radost olomouckých hokejistů po gólu na ledě Třince.

Gól jste dostal pouhých šest vteřin před koncem utkání. Mrzí vás, že jste neudrželi nulu?

Jasně, že ano, ale důležité jsou body.

Měl jste dost těžkých zásahů, hodně tečovaných puků jste vytlačil mimo branku a pak vám do ní spadne taková nenápadná střela. Štve vás to?

To tak prostě je. Lepší je vyhrát 3:1, než kdyby se to stalo za stavu 1:0, nebo tak nějak. Pak by ten zápas mohl vypadat úplně jinak.

V zápise před utkáním byl napsaný Branislav Konrád, že bude chytat. Byl to taktický tah?

O tom vůbec nevím. Dopředu bylo dané, že budu v brance. Asi se upsali.

Olomouc jde do většiny utkání jako outsider a vyhrává. Jak to vnímáte vy, hráči?

My jsme outsideři furt, ne? (směje se) S trochou nadsázky. Ale letos nám to jde, hrajeme obětavě, snad se nám bude dařit dál. Potřebujeme sbírat body, protože play off se blíží. Potřebujeme udržet tempo.

Nedávno jste vypadli z první čtyřky, ale výhrou nad Třincem jste se jí znovu přiblížili. Bavíte se o tom v kabině?

Každý ví, že první čtyři týmy nehrají předkolo play off. Ještě je dost zápasů před námi a víme, jak na tom jsme. Furt se snažíme hrát co nejlépe a to svoje.