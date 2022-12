Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

David Krejčí už na Hané nezáří a ani rozpočtem vás klub neohromí. Přesto olomoučtí hokejisté patří k extraligové špičce. Jak to? V bráně totiž mají Jana Lukáše. „Jsem v šoku, jak hrajeme,“ říká. „Pro všechny to je velké překvapení. Dokonce jsme se už dvakrát dostali do novin! Pořád se píše o Spartě, Kometě nebo Třinci, tak už lidi znají i nás.“