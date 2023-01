Rozjetý Třinec? Pro olomoucké kohouty žádný problém, vyhráli i potřetí

Že bohatýrští Oceláři, kteří zvítězili pětkrát v řadě, nejsou zrovna ideální soupeř na nastartování?

V případě Hanáků to neplatí, porazili je také potřetí v sezoně, tentokrát na jejich ledě 3:1. Čestný gól domácích vstřelil Daniel Kurovský až pět vteřin před koncem.

Vypadá to, že kohouti vědí, jak na favorizovaného soka. „Upřímně řečeno, ani si ty předchozí dva zápasy nepamatuju. Hrajeme proti každému asi tak nějak podobně. A proti Třinci nám to vychází,“ přemítal brankář Mory Jan Lukáš.

„Důležité je ubránit jejich prvotní tlak, dát první gól, ať to mají těžší a ať se vztekají,“ doplnil útočník Rostislav Olesz. „Naše odstoupená obrana a čekání na brejky, to byl základ úspěchu. Vyhrát v Třinci je pokaždé super, protože jejich síla je obrovská.“

Trenér Olomouce Jan Tomajko pokračoval: „Třinec hrál poslední zápasy výborně. Chtěli jsme hrát tak, abychom mu nedali moc prostoru, protože jsou silní na kotouči, a snažili jsme se hodně napadat. Hráli jsme dobře i oslabení.“

Olomoucké opět držel Lukáš, který dostal přednost před Branislavem Konrádem a měl 30 zásahů oproti šestnácti Ondřeje Kacetla.

Od šesté nuly v sezoně jej dělilo pouhých šest sekund. „Jasně že mě gól před koncem mrzí, důležité jsou ale tři body,“ podotkl. Hanáci položili základ úspěchu v úvodní třetině, kterou vyhráli góly Alexe Rašnera a Jakuba Navrátila 2:0.

„Dobře jsme se pohybovali a dostali se do vedení. To nás trošku uklidnilo a už jsme je k nějakým velkým věcem nepouštěli. To bylo asi klíčové. Stejně tak, že jsme dodržovali, co jsme si před zápasem řekli. Hráli jsme dobře takticky a kluci to odfárali,“ chválil Lukáš.

Třinecký trenér Zdeněk Moták tak nadále po svém předsezonním příchodu z Olomouce čeká na výhru nad svým někdejším mužstvem. Marně vypisuje odměny za vítězství... „Aspoň ušetří,“ usmál se Tomajko. „Doufám, že pro třineckou kabinu za výhru vypsal něco pořádného. Ale teď si může něco sám koupit,“ mrkl Lukáš, který se nachází na druhém místě mezi extraligovými brankáři v úspěšnosti zásahů (93,33 procenta) a průměru inkasovaných branek (1,96). I díky jeho výkonům je Olomouc pátá.

„Jde nám to, hrajeme obětavě. Snad to tak půjde dál. Potřebujeme sbírat body,“ přál si Lukáš.

Na čtvrté místo, které drží pražská Sparta a jež zaručuje přímý postup do čtvrtfinále, ztrácí čtyři body. „Ještě je dost zápasů před námi a víme, jak to kolem čtyřky zhruba je. My se snažíme hrát co nejlíp a furt to svoje. Uvidíme, na co to bude stačit,“ uzavřel Lukáš.

Polepšit si mohou kohouti v pátečním domácím mači proti Litvínovu.