Vzpomínky na zesnulého kouče Nováka: Díky němu jsme začali vyhrávat

„Kapitán Venca Čejka ve středu ráno napsal do skupiny, v níž jsme celý tým a domlouváme se na trénincích, že Radek umřel. Byl to hrozný šok,“ svěřil se čtyřiadvacetiletý brankář Horácké Slavie Pavel Jekel.

Co jste dělal bezprostředně poté, co jste si zprávu na sociální síti od spoluhráče přečetl?

Hned jsem se podíval na klubové stránky, kde už to bylo taky napsané. A pak jsme se s klukama sešli na stadionu, kde nám tu hroznou zprávu oznámilo vedení klubu oficiálně.

Už víte, co bude dál? Slyšela jsem, že tréninkový program se teď do konce týdne úplně zrušil. Což je asi dobře, nebo ne?

Je to velmi těžké, nikdo tomu, co se stalo, pořád nemůžeme uvěřit. Zároveň si ale myslíme, že pan trenér by nechtěl, abychom ztratili to, co jsme s ním začali. Proto jsme se s klukama domluvili a hned ve čtvrtek asi půjdeme společně do posilovny. Budeme se snažit navázat na trenérovu práci.

Na první pohled působil Radek Novák dost přísným dojmem. Jak jste ho vnímal vy?

Je pravda, že byl malinko svůj, ale zároveň se dokázal i pobavit, zasmát. Hlavně jsme ale díky němu začali vyhrávat. To on náš tým nakopl. Patří mu obrovský dík.

Klub teď bude muset hledat nejen nového hlavního kouče, ale i sportovního manažera...

Asi, ale to jde úplně mimo nás.

Třebíčský brankář Pavel Jekel v akci

Vybavíte si nějakou svoji poslední komunikaci s Radkem Novákem?

Na úterním tréninku jsem při jednom cviku vesloval s činkou ve vzduchu a on za mnou přišel, abych příště dal ruce dál od sebe. Jenže já ji schválně vzal jako mikrofon, protože už jsem fakt nemohl. Podíval se na mě a oba jsme se ve stejnou chvíli začali smát. A pak mi ještě říkal, že od června budu mít vlastní plán, abych si mohl dělat i gólmanské věci. Že se na tom ještě domluvíme.

K tomu už ale nedojde...

Přesně tak. Ještě bych chtěl poprosit, abyste napsala, že celý tým by rád vyjádřil upřímnou soustrast Radkově rodině. A vzkázat jí, že na ně myslíme a jsme s nimi.