Nástupce zesnulého kouče. Jsem tu spíš na výpomoc, říká Mejzlík

„Tenkrát šlo o těžkou pozici. Byla zde předtím velice dobrá sezona pod Jardou Šindelem. A my s Romanem Vondráčkem jsme neměli takové výsledky, jaké jsme si představovali,“ vzpomíná Mejzlík na své odvolání už po úvodní čtvrtině základní části. „Nakonec šel k týmu Kamil (Pokorný, tehdejší sportovní manažer - pozn. red.), zachránil to a sezona dopadla dobře,“ doplnil (staro)nový hlavní trenér a sportovní manažer v jedné osobě.

Nyní platí, že pachatel se vrací na místo činu. I s touhou odčinit tehdejší nezdar?

Samozřejmě, že si člověk vzpomene. Ale bylo to před dlouhým časem a navíc teď je tu úplně jiná situace. Je všeobecně známo, že se tu stala určitá událost (úmrtí dosavadního hlavního trenéra a sportovního manažera Radka Nováka - pozn. red.) a bylo potřeba najít řešení. Jsem tu spíš na výpomoc.

Právě vy přebíráte povinnosti zesnulého kouče Nováka. Jak k tomu došlo? Bylo jednání s vedením klubu rychlé?

Koncem minulého týdne jsem dostal nabídku. U třebíčského áčka už jsem několikrát byl, většinou jako asistent. Vzal jsem si přes víkend čas na rozmyšlenou, musel jsem se prvně doma zeptat partnerky, jestli do toho mám jít znovu. Jestli čas, který to bude stát, je ochotna tolerovat. A po společné poradě jsme řekli, že ano.

Musel jste partnerku hodně přemlouvat?

Ne, partnerka je tolerantní. (usmívá se) Já jsem jí samozřejmě nastínil, co to bude obnášet. Většinou budeme hrát asi třikrát týdně, takže nebudu tolik doma. Ale zase to má svoje plusy. Dali jsme si klady a zápory dohromady a plusy vyhrály. A já jsem za to rád.

I předseda klubu Martin Svoboda na začátku týdne připustil, že ještě budete muset řadu věcí doladit.

Jsem tady, ale konkrétní podmínky ještě domluvené nemáme. Budeme se o nich teprve bavit. Já jsem měl být původně trenérem dorostu a juniorky, jenže pak přišla mezní situace a musela se vyřešit. A řešením bylo toto. Zbytek se musí domluvit. Věřím, že se to povede předtím, než půjdeme na led.

Do té doby by mělo být definitivně známé i kompletní složení realizačního týmu?

Je to složité. Je tu Jarda Barvíř (dosavadní asistent - pozn. red.), který o mě stál. Což je pro mě důležité. Právě po poradě s ním mi pan Svoboda místo nabídl. Ale odešel nám kustod Jaroslav Sýkora. Má jinou práci, tak sháníme někoho místo něj. Hledáme možnosti, jak to vykrýt operativně. Nějaké kluky jsme oslovili, ale je to samozřejmě o nějakých jejich představách a našich možnostech. Je to práce časově náročná, takže uvidíme, jestli se přihlásí někdo, komu budou stačit podmínky, které můžeme dát. Anebo si to prozatím budeme muset zkusit nějak rozdělit.

Jak jste spokojený se složením týmu, který máte k dispozici?

Je tu dobrá parta kluků, na práci s nimi se těším. Máme pohromadě kostru týmu, šestnáct hráčů a gólmana, kterou budeme doplňovat o hráče, o nichž víme, známe je a věříme, že k nám mohou zapadnout.

Přicházíte od třebíčské mládeže. Asi tak máte dobře zmapované odchovance Horácké Slavie. Zapojíte je do týmu?

Mládež zmapovanou mám, ale samozřejmě vím i to, že rozdíl mezi juniorkou a první ligou je veliký. Máme v přípravě dva naše kluky, uvidíme, co bude dál a jak budou vypadat na ledě. Ale početně na tom aktuálně nejsme dobře ani v juniorce. Takže asi i tam budeme muset kádr doplňovat.

Jestli se nemýlím, sportovního manažera u mužů jste nikdy nedělal. Jaké to bude, skloubit trenéřinu s funkcionařinou?

Běžná věc to není. Ale my nejsme žádný velkoklub. V Třebíči to už několik sezon bylo tak, že trenér staví tým po dohodě s manažerem, který má i jinou práci. Radek Novák dělal sportovního manažera a trénoval juniory. Prostě je to vše o dohodě, lidé jsou s tím seznámeni.

I vy už tušíte, jak to celé bude fungovat?

Abych pravdu řekl, zatím se s tím spíš seznamuji. Jsem tady na zkoušce. (usmívá se) Nějaké hráče si vytipoval ještě Radek Novák, tady s Jardou Barvířem. My je postupně kontaktujeme, hráči mají nějaká data, do kdy se nám mají ozvat. A budeme se navzájem poznávat. Jestli jsou ochotní přijet na zkoušku na led nebo jestli se budou chtít připojit ještě během zbývajících tří týdnů suché přípravy. Ale abych se přiznal na rovinu, zatím to řeší Jarda. Já spíš koukám, jak se to dělá a jak to funguje. Práce to není jednoduchá a já ji nikdy nedělal. Ale těším se, až se zapracujeme. Máme na to delší dobu, letní přípravu.

Platí to, co řekl šéf klubu Svoboda, že by noví hráči měli přicházet až v srpnu?

My bychom chtěli na led vyjet už v nějakém solidním počtu. S klukama, kteří to u nás chtějí zkusit. Máme standardní počet hráčů, kteří zde jsou. A do toho bychom měli postupně přibírat další. Hledáme vhodné hráče, agenti posílají nabídky. Kluci, se kterými jsme mluvili, většinou mají svého kondičního trenéra, pohybují se nebo připravují v klubech. A my si je vezmeme právě až na led.

Několikrát jste zmínil kolegu Barvíře. Stačili jste si už určit pravomoce a říct si, jak bude fungovat vaše komunikace?

My máme kompetence rozdělené tak, že se o všem bavíme společně. Snažíme se jeden druhého poslouchat, dát do toho každý něco svého. A zkusit vybrat si každý něco od toho druhého. Každý máme nějaký názor. Ale není to direktivní. Je to o spolupráci, Jarda je snaživý, má přehled, já mám zkušenosti. Tak uvidíme, jak nám to bude fungovat.

Mapujete i dění v ostatních klubech?

Zatím nemapujeme nic. Protože ani nevíme, jaký bude systém soutěže. Čekáme, jak se nakonec rozhodne. Pak můžeme reagovat. Zatím není na co. Víme, že přibudou kvalitní soupeři, kteří se do první ligy dostali. Soutěž bude rozšířená. Bude zase jiný systém, možná i více zápasů. Na to je potřeba reagovat, až budeme něco konkrétního vědět. Vidíme, jaká byla soutěž loni. Byly v ní kvalitní mančafty, pak mužstva, která kvalitu neměla. Ale všechno může být jinak. A určitě bude. Půjde o sestupovou sezonu, takže určitě nebude jednoduchá.