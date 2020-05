Pod vedením Radka nás hokej bavil, vzpomíná Laš na zesnulého kouče Nováka

V nově se tvořícím kádru Horácké Slavie Třebíč je zatím nejstarším hráčem. I proto by měl být třiatřicetiletý útočník Marek Laš v novém soutěžním ročníku Chance ligy její hlavní oporou.



„Celkově se ale tady v Třebíči podařilo udržet klíčové hráče, takže to lídrovství by mělo být rozloženo na víc hokejistů. A to je samozřejmě dobře,“ myslí si Laš, který má zkušenosti z nejvyšší domácí soutěže z působení v Plzni, Litvínově a Olomouci.

Na Hané také působil v úvodu minulého ročníku, ovšem konec už strávil v mateřské prvoligové Horácké Slavii, kde se před pár dny domluvil na pokračování spolupráce.

„V období koronaviru, kdy panovala nejistota, nebylo jednoduché něco plánovat. Proto jsem byl rád, že jsme se domluvili s Třebíčí,“ vysvětluje Laš.

Extraliga už vás nelákala?

Prostě jsem nechtěl vyčkávat, co bude, nebo nebude v létě. A v Třebíči bylo jednání korektní, takže jsem neměl důvod odmítnout. Dohodli jsme se prakticky hned na první schůzce.

Jak jste se cítil v loňské sezoně, kdy jste se do Horácké Slavie vracel po nějakých pěti sezonách strávených v Olomouci?

Já byl v Třebíči vždycky spokojený, a na tom se nic nezměnilo. Hráči se tady sice v minulých letech prostřídali, ale přátelská atmosféra zůstala pořád stejná.

Minulý týden však celým klubem otřásla smutná zpráva o náhlém skonu hlavního kouče Radka Nováka...

Byl jsem z toho hodně smutný. Velká škoda dobrého člověka. A to v jeho případě doslova.

Horácká Slavia jeho smrtí hodně ztratila, souhlasíte?

Samozřejmě. Radek byl velký srdcař třebíčského hokeje. Ať už jako hráč, nebo coby trenér a manažer. Byl zásadový, přísný, ale už několikrát jsem se u něj přesvědčil, že režim, který nastavil, fakt fungoval.

Což bylo nejlépe vidět na období od ledna, kdy A-tým převzal jako hlavní kouč a pak následovala úctyhodná série čtrnácti vítězství v řadě...

Všechny nás pod jeho vedením hokej bavil. Proto bychom chtěli s klukama na jeho režim navázat i v budoucnu.

Mám tomu rozumět tak, že v nové sezoně bude hrát Třebíč pro Radka Nováka?Rozhodně na něj budeme vzpomínat nejen jako na skvělého člověka, ale jak už jsem řekl, i na jeho systém hry. A ano, myslím, že by se tady nadcházející sezona mohla nést v duchu Radka Nováka.

Loňský hokejový ročník skončil předčasně kvůli koronaviru. Jak jste pak trávil až nečekaně moc volného času?

Věnoval jsem se svým aktivitám.

A jelikož smlouva už byla dohodnutá, mohl jste být v naprostém klidu. Je to tak?

Přesně, měl jsem na všechno čistší hlavu.

Můžu se zeptat, čeho se vaše aktivity týkaly? Jestli jste třeba už neplánoval, co bude, až jednou skončíte s hokejem.

Je pravda, že jsem zvažoval víc možností – hokejových i nehokejových. Ale mé aktivity se týkaly především rodiny. Měl jsem na ni čas a byl jsem za to rád.

Samozřejmě vám nechci nic podsouvat, nicméně jste v lednu oslavil třiatřicáté narozeniny, takže nějaké myšlenky na budoucnost po hokeji už se asi sem tam objeví. Nebo ne?

Jasně že už jsem ve věku, kdy budu další pokračování řešit po každé sezoně zvlášť. Hlavně ze zdravotních důvodů. A musím přiznat, že jsem to takhle měl už loni, letos a budu to mít i za rok.

Jinými slovy, už to není ani tak o tom, kde byste chtěl hrát, ale jestli to vůbec bude možné?

Přesně. V mém věku už člověk žádné dlouhodobé smlouvy neplánuje, spíš řeší, jestli pokračovat, či ne.

Zatím to tedy vypadá, že jste v Třebíči svoji kariéru začal a také ji zde ukončíte?

Je to možné, ale jestli to bude za rok, za dva, nebo za pět, to teď určitě neumím odhadnout.

Když už byla řeč o zdraví, jak se momentálně cítíte?

Řekl bych, že líp než třeba před rokem. V posledních letech jsem byl nucen si přípravu tak nějak přizpůsobit svým potřebám. Teď ale cítím zase chuť trénovat co nejvíc v kolektivu.