Z Rachůnka je kapitán zdecimované Energie: Ještě lidi překvapíme!

„Přišla nám vhod, kor když nám chybí pět šest hráčů. Hodně lidí mělo vysoký icetime, zápasy byly nahuštěné a my tahali za kratší konec. Trošku nám došel dech, už nám to moc nejezdilo,“ vykresluje jednatřicetiletý mazák.

Díky vydařenému entrée do extraligy měly Karlovy Vary nahráno, proto se ještě drží na slušném desátém místě. Před posledním Kladnem mají pět bodů i jeden zápas k dobru. „Takhle vyrovnanou tabulku jsem v extralize dlouho nezažil. Něco jsme si nahnali, ale tím se nesmíme uspokojit, je to vrtkavé,“ varuje Rachůnek.

Právě Energie to poznává na vlastní kůži. V posledním představení před reprezentační přestávkou jí v Litvínově scházeli útočníci David Kofroň, Tomáš Vondráček a Jiří Černoch, z obránců pak Martin Rohan a Lukáš Pulpán. A prohrála 3:5. Předtím energetici podlehli Plzni v prodloužení, Olomouci i Třinci. Poslední výhra se datuje ke konci října na ledě Hradce Králové.

„Oslabení je pro nás hodně nepříjemné. První tři zápasy jsme s tím bojovali, udělali jsme body, ale pak se to bohužel sesypalo,“ lituje Rachůnek. „Aspoň jsme to odmakali.“

Zlínský rodák patří k tahounům, s 15 kanadskými body za 5 gólů a 10 asistenci je nejproduktivnějším hráčem západočeského týmu. „Samozřejmě se ode mě něco očekává, ale zajímá mě hlavně tým. Pokud nebudeme vyhrávat nebo se držet v klidných vodách, bude to problém,“ uvědomuje si. „Musíme hrát jako tým. Každý zkušenější hráč, který vypadne, nám chybí. Náš tým je mladý, teď nás doplňovali junioři nebo kluci z 1. ligy a zaslouží si pochvalu, poprali se s tím výborně. Určitě jsme nebyli odevzdaní.“

Karlovarský trenér David Bruk současnou výsledkovou minikrizi přičítá na vrub zdravotním lapáliím, ale alibi v marodce nehledá. „Když kouknu na výsledky, tak vliv to má. Zranění hráči jsou pro nás klíčoví. Kádr nemáme široký, každé zranění s námi zamává, kupí se to. Měli jsme pět marodů, když se tři vrátili, další dva zase odpadli. Bojujeme s tím, ale to není výmluva, málokdo nastupuje kompletní,“ neskuhrá Bruk.

Ztrátu rozdílových hráčů skromný klub složitě nahrazuje. „Když se nám zraní pět hráčů, nemůžeme si koupit nových pět,“ chápe Rachůnek. Bruk přikyvuje: „My jako Vary trpíme. Šířka kádru je daná ekonomickou situací. Ale to není pro Vary nic nového, musíme se s tím vypořádat. My trenéři jsme tu od toho, abychom si s tím poradili.“

Rohana zraněné rameno na led nepustí ještě dlouho, do zápasu by mohl podle trenéra zasáhnout v lednu. „Doufáme, že se nám vrátí Černoch, to je klíčový hráč, nejel ani na reprezentaci. Na 99 procent počítáme, že po pauze by už měl nastoupit Vondráček. Snažíme se tým doplnit v obraně i útoku, ale situace na trhu není moc příznivá,“ pozoruje Bruk.

Bronislav Píša předává pamětní dres karlovarskému útočníkovi Tomáši Rachůnkovi, který odehrál 500. utkání v extralize.

Kapitánské céčko je letos v Karlových Varech neplánovaně putovní. Po Vondráčkovi jej převzal Černoch, a když se zranil i on, našili ho na dres Rachůnkovi.

„Černoch je centr, na všechny buly tak musel chodit Gríger, jestli jich má čtyřicet za zápas, je to složité. Snad po reprezentační přestávce budeme skoro komplet,“ přeje si Rachůnek, který v extralize nastřádal už 501 startů. „Místo Černocha jsem byl teď kapitán dvakrát. Pro mě se tím situace nemění, je to jen písmenko. Vůdčí osobnost musím být i tak.“

I on chce Energii probudit, aby se nenaplnily předsezonní věštby o špatné sezoně. „To je každý rok stejné. My si vždycky přečteme, že nás pasují na 13. až 14. místo, a pro nás je velká motivace dokázat opak,“ bere to pozitivně Rachůnek. „Myslím, že lidi budou ještě překvapení!“