Karlovarští exsparťani v hlavní roli. Černoch s Rachůnkem o vítězství v Praze

Právě Rachůnek strávil ve Spartě tři sezony, Černoch je jejím odchovancem a do Varů odešel až v roce 2019.

„Byl jsem tady celé dětství, do nějakých třiadvaceti let, takže vždy, když hrajeme proti Spartě, tak je to pro mě speciální a hrozně se těším. Jsem rád, že se mi proti ní daří. Vždy, když ji porazíme, tak mám o to větší radost,“ přiznal před šatnami po zápase.

„Pro mě je to normální zápas, už je to deset let. Ve Spartě zůstali snad jenom dva kluci,“ oponuje Rachůnek.

Černoch ve 45. minutě poslal Energii do vedení 3:2, Rachůnek pak šest a půl minuty před koncem na 4:3. Přesto se nakonec prodlužovalo.

„Na Spartě nemůžeme mít nikdy v hlavě, že je hotovo, dokud nezazní siréna. Z toho se musíme poučit a sehrát to lépe,“ míní Rachůnek.

Po dvou minutách prodloužení pronikl do pásma Koblasa a rychlou střelou pod horní tyčku rozhodl o druhém bodu.

„V prodloužení je důležité držet puk, je těžké ho získat zpátky. Věděli jsme, že když ho budeme držet, párkrát si vystřídáme, tak se v jejich obraně vyskytne nějaké okno. Otočili jsme čtyři útočné dvojice, Petrovi Koblasovi se to pak otevřelo a dal gól,“ vysvětluje Černoch a přiznává:

Karlovarský Jiří Černoch na archivním snímku.

„Dneska to byla taková horská dráha. Vždycky jsme šli do vedení, pak ho ztratili. Když jsme dali gól na 3:2, tak jsem si myslel, že už to dotáhneme. Pak znova ve třetí třetině. Ale dva body ze Sparty jsou super,“ ví.

Karlovy Vary v minulé sezoně Spartu ani jednou neporazily. Tentokrát se dočkaly vítězství hned v prvním měření sil. A podobně jako loni v únoru i tentokrát rozhodovalo nastavení.

„Pocity jsou to úžasné. Vyhráli jsme na Spartě, proti těžkému soupeři. Předtím se nám moc nedařilo, do sezony jsme nevstoupili dobře. Škoda, že jsme dneska neudrželi vedení a nebrali jsme tři body. Ale i tak si toho vážíme,“ tvrdí Rachůnek.

Pro Vary jde o teprve druhé vítězství v sezoně. Druhé proti favoritovi, ve třetím kole uspěli na ledě obhájce titulu z Třince.

„Vždycky se vám hraje lépe proti silnějšímu soupeři, protože se přizpůsobíte jejich hře. Sparta hraje dobrý hokej a nám to dneska sedlo. Zvládli jsme s nimi bruslit, chvílemi jsme podle mě byli i lepší. Od takových zápasů se musíme odrazit. Dokázali jsme si, že můžeme hrát s těmi nejlepšími týmy,“ míní Černoch.

V dalším kole už v úterý čeká karlovarskou Energii veledůležité utkání, doma hostí poslední Litvínov.