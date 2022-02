Mertl bude pokračovat v Plzni, podepsal smlouvu na další dva roky

Tomáš Mertl bude i nadále v extralize hájit barvy hokejové Plzně, s kterou prodloužil smlouvu o dva roky až do konce sezony 2023/24. Šestatřicetiletý útočník přišel na západ Čech v roce 2017 z ruské Ufy a v první sezoně v dresu Indiánů se stal s 30 brankami nejlepším střelcem extraligy. Následně se vrátil do KHL do čínského Kunlun, ale po roce opět zamířil do Plzně.