Po půstu góly. Plzeňský Thorell po Třinci zlomil i Olomouc

V 35. minutě zblízka poslal puk nad pravé rameno hostujícího gólmana Branislava Konráda a navýšil skóre na 2:1, další gól v utkání 48. kola již nepadl.

„Vím, že jsem nějakou dobu nebodoval, ale do hloubky jsem to nezkoumal, nevěnoval tomu příliš velkou pozornost. Ale vždycky je lepší jít do play off s tím, že máte v zádech nějaké body. Hlavně je důležité, že se nám daří využívat přesilovky, pomáháme si v nich a teď to střelecky vyšlo zrovna na mě,“ popisoval dvaatřicetiletý Thorell.

Plzeň se po nepovedeném vstupu do nového roku zvedla, v posledních čtyřech zápasech nabrala deset bodů a drží čtvrtou příčku.

„Měli jsme nějakou sérii porážek, teď potřebujeme opačnou šňůru. Máme za sebou těžké zápasy s Pardubicemi, v Třinci a teď s Olomoucí. Je strašně důležité, že ty poslední dva jsme zvládli za šest bodů,“ mínil rodák z Karlstadu.

Všiml si, že s blížícím se koncem základní části se na ledě přiostřuje, i v duelu s Olomoucí se na ledě několikrát jiskřilo. „Stačí se podívat na tabulku, všechny týmy se tahají o body. Už je to jako v play off, hráči do toho dávají ještě víc, rvou se o každý metr,“ konstatoval Thorell s tím, že takový způsob hry mu vůbec nevadí. „Mám rád takové zápasy. A v našem týmu je celá řada hráčů, kteří si tohle užívají. Víc vás to vtáhne, vymáčknete ze sebe ještě něco navíc. S takovými emocemi je hokej určitě zajímavější.“

Na dálku Thorell soupeří i s mladším bratrem Erikem, lídrem pražské Sparty. „Gólů i přihrávek má na kontě víc. Ale dokud bude Sparta v tabulce pod námi, je to v pořádku,“ usmál se Thorell.