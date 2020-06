Více prostoru pro Kohouta? To nezáleží na mně, říká karlovarský útočník

„To nezáleží na mně. Je tu několik dobrých hráčů, kteří mohou hrát všechno,“ říká na úvod Martin Kohout.



V dresu Energie Karlovy Vary v loňské sezoně nastupoval Kohout vedle centra Jiřího Černocha. „Je výborné, že Čeče (přezdívka Jiřího Černocha v kabině A týmu) tady zůstal. Je to dobrý centr a já doufám, že nás nechají trenéři hrát zase spolu,“ přeje si Martin Kohout.

Lituje konce minulé sezony

Oběma hráčům sezona vyšla na výbornou. „Tak na výbornou… To se teď těžko říká. Škoda, že byl celý ročník předčasně ukončený. Myslím si, že jsme to mohli dotáhnout daleko a být ještě lepší. Uvidíme, jak nám to půjde letos, ale pevně věřím, že to bude minimálně stejné jako vloni,“ přeje si s tím, že minimální cíl je předkolo play off.

Samotná mistrovská soutěž je ale ještě daleko. Zatím musí hráči snášet „letní dril“ na suchu. „Já osobně nejsem odpůrcem letní přípravy, takže to vcelku snáším dobře. Vím, že toto období jinak není u hráčů zrovna to oblíbené. Nebyli jsme jenom v posilovně, měli jsme naplánovaný herní týden a zápolili jsme mezi sebou v různých hrách,“ přidává Martin Kohout a pokračuje: „Mě baví všechny sporty, tedy až na ping pong. Ten mi moc nejde.“ Kromě nových hráčů v šatně mužstva si musí Martin Kohout zvyknout ještě na jednu další novou roli.

Kohout je už také otcem

V letošním únoru se zařadil do kategorie hrdých tatínků. „Teď už je to doma klidnější, všichni jsme si zvykli na novou životní roli. Oba už víme, co a jak máme dělat. Nastavili jsme určitý režim a rodičovství si s manželkou užíváme,“ doplňuje a na závěr ještě přidává s úsměvem na tváři:

„Pokud se mě ptáte, zda v noci jako rodiče spíme, tak musím odpovědět, že já ano,“ dodává útočník Energie Martin Kohout.