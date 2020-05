Kotvan: S Libercem jsme se nedohodli. A Vary hrály skvělý hokej

„Po odchodu Matěje Stříteského jsme sháněli obránce, který by zvládl porci více než dvaceti minut za zápas. Rozhodli jsme se vzít Oldricha Kotvana, protože potřebujeme vyztužit defenzivu i co se týče oslabení. Naši obránci navíc většinou nejsou většího vzrůstu, takže jsme jednoho většího chlapa potřebovali,“ vysvětlil příchod další posily pro klubový web Martin Pešout, hlavní trenér a sportovní manažer Karlových Varů.

Bývalý hráč Zlína či Mladé Boleslavi si v uplynulé sezoně v dresu Liberce připsal v 31 zápasech 12 bodů za pět branek a sedm asistencí. V české extralize má rodák ze Skalice a odchovanec Trnavy na kontě 349 utkání a 131 bodů za 40 gólů a 91 přihrávek. V roce 2014 získal se Zlínem titul, o rok dříve s ním dosáhl na stříbro. Hrál i v první lize za Olomouc a Jihlavu.

„S Oldrichem počítáme samozřejmě i pro přesilové hry a oslabení tak, abychom využili jeho přednosti, a to jak směrem dopředu, tak i dozadu,“ doplnil Pešout na adresu 192 centimetrů měřícího a 99 kilogramů vážícího beka.

Kotvan se těší na vytížení v barvách Energie. „S Libercem jsme se nedohodli na pokračování a od trenéra jsem dostal informaci, že bych ve Varech dostal větší prostor, což potřebuji. Vary hrály minulý rok skvělý hokej, takže jsem to chtěl zkusit. Udělám maximum pro to, abych týmu pomohl,“ prohlásil Kotvan.

V Česku působí už devět let po roce stráveném v Severní Americe v juniorských soutěžích. Věří, že Karlovy Vary budou opět hrát v tabulce nahoře. „Cíle mám určitě ty nejvyšší. Chtěl bych si zahrát play off a udělat co nejlepší výsledek. Myslím si, že tým tady na to má, stačí se podívat na minulou sezonu. Když hráli proti Liberci, tak to byl opravdu nepříjemný a nabruslený soupeř. Ambice budou veliké,“ dodal Kotvan.