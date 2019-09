Kotvan čeká v Liberci na premiéru: Hlavně se musím dostat do tempa

Poprvé by mohl nastoupit v pátečním utkání 3. kola na ledě Vítkovic. V neděli ho pak čeká pikantní derby s Mladou Boleslaví, kde dvě sezony působil.

Vítkovice vs. Liberec Online reportáž v pátek v 17:30

„Jak na mě budou reagovat boleslavští fanoušci? Nejsem odchovanec klubu a neodešel jsem ve zlém, takže to podle mě vezmou úplně v pohodě. Ale uvidíme,“ řekl 29letý bek s reprezentačními zkušenostmi pro klubový web. „Beru to utkání jako každé jiné. Ale samozřejmě, je to poslední klub, ve kterém jsem hrál. Dokonce jsem tam absolvoval letní přípravu, takže to bude trošku jiné. Mám tam spoustu kamarádů.“

Přes léto byl dlouho bez angažmá, rozhlížel se po možnostech hrát v Německu či v Rakousku, nakonec však zůstal v české extralize. „Všechno se to uskutečnilo ze dne na den, kdy o mě Liberec projevil zájem. Agent to dotáhl a hned ten den jsem utíkal sem na odpolední trénink,“ popsal obránce, který je pod Ještědem zatím na dvouměsíční zkoušce. „Myslím si, že pro každého hráče by byla čest hrát za tenhle klub.“

V nejvyšší tuzemské soutěži odehrál už 7 sezon, před Boleslaví působil ve Zlíně. Na kontě má celkem 316 zápasů, v nichž si připsal 119 bodů. I z těchto čísel plyne, že je obráncem s útočným laděním. „Začnu jednoduše, ofenzivní choutky nechám stranou a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Hlavní je se dostat do zápasového tempa,“ plánuje Kotvan, který zatím do Liberce dojíždí z Mladé Boleslavi, kde bydlí.

Úvodní dva extraligové zápasy nové sezony Oldrich Kotvan sledoval jen jako divák. S nadšením přihlížel obratu v domácím utkání proti Spartě, v němž Bílí Tygři prohrávali o čtyři góly, ale nakonec urvali výhru 8:7 v prodloužení. „Cítil jsem euforii, jako kdyby se hrálo o titul. Dovolím si tvrdit, že takové utkání je jednou za kariéru. Prožíval jsem to tak, jako bych byl na ledě,“ říká Oldrich Kotvan.

V pátek ve Vítkovicích už by se mohl poprvé v dresu Liberce dostat na led doopravdy.