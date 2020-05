Karlovy Vary posílil obránce Pulpán a útočníci Redlich s Machačem

Pulpán opouští Plzeň po šesti sezonách. V extralize, kterou hrál také za Chomutov, si ve 461 zápasech připsal 132 bodů za 29 branek a 103 asistencí.

„Lukáše jsem poznal už během společného působení v Chomutově. Je to tvořivý hráč, který nám hodně pomůže směrem do ofenzivy a velice platný je i v přesilových hrách, na nichž nastupoval pravidelně i během posledních sezon v Plzni,“ řekl klubovému webu hlavní trenér a sportovní manažer Karlových Varů Martin Pešout.

„Jednání s Karlovými Vary probíhala už před minulou sezonou, tehdy to ale ještě nedopadlo. Jsem rád, že tentokrát už ano. Jiné nabídky už jsem tak neřešil, když jsem věděl, že se domluvím tady,“ uvedl Pulpán. „Určitou roli v přestupu hrál i trenér Martin Pešout, se kterým se znám už z Chomutova. Věděl jsem tak, do čeho jdu,“ dodal 173 centimetrů měřící bek.

Do Karlových Varů se přesunula i kladenská dvojice Redlich - Machač. Sedmadvacetiletý Redlich spojil doposud celou seniorskou kariéru s Kladnem, jen v sezoně 2018/19 odehrál zápas za Mladou Boleslav. V minulém ročníku odehrál za Rytíře 51 zápasů, ve kterých vstřelil devět branek a přidal sedm asistencí.

„Je to prototyp hráče, který se nám hodí. Je to rychlý a důrazný hráč. Jsem přesvědčený, že styl naší hry mu bude vyhovovat,“ řekl Pešout. Redlich přiznal, že zásluhu na jeho přesunu má i kapitán Karlových Varů Václav Skuhravý, který v Kladně hrál. „Ozval se mi, jestli bych měl zájem jít do Varů. Hrál jsem s ním už na Kladně. Řekl mi, jak to tu funguje, a také díky tomu jsem se takto rozhodl,“ uvedl Redlich.

O rok mladší Machač je také kladenským odchovancem. V juniorském věku působil dvě sezony v zámoří, od roku 2013 hraje za Kladno. „Je to jeden z hráčů, který by měl na postu centra nahradit Dávida Grígera. V závěru sezony nastupoval vedle Jágra, takže mu chceme dát šanci, aby to, že na Kladně hrál první pětku, potvrdil i u nás,“ řekl Pešout. Gríger po sezoně odešel stejně jako Tomáš Rachůnek do Liberce.

Třiadvacetiletý Černoch má na kontě v extralize ze 177 zápasů 35 bodů za 21 branek a 14 asistencí. Do Karlových Varů přišel v polovině listopadu a v 29 duelech nasbíral 12 bodů za pět gólů a sedm asistencí.

„V závěru poslední sezony patřil mezi klíčové hráče týmu a naše nejlepší dva centry. Věříme, že na svoje výkony naváže i v nadcházející sezoně,“ prohlásil Pešout. „Sparta na mě neuplatnila opci a tak jsem té nabídky rád využil. Chtěl jsem v mužstvu zůstat,“ uvedl Černoch.