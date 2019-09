Zlínští hokejisté přišli o prvního centra. Fořt je po operaci

Jejich elitní centr a reprezentant Tomáš Fořt je po operaci ramene a mužstvu bude chybět dva až tři měsíce. Zákrok podstoupil hned na druhý den po čtvrtečním zápase v Brně, kde se vážně zranil.

„Pro Tomáše i pro nás je to velká rána. Byl bych raději, kdybychom si tyhle věci odbyli někdy v květnu,“ prohodil trenér Beranů Antonín Stavjaňa.

Generálku na extraligu nedohrál ani Bedřich Köhler. Prognózy jeho zranění jsou naštěstí příznivější, než se zprvu zdálo.

„Vypadalo to na zlomené žebro, ale pravděpodobně má něco s chrupavkou. Je to bolestivé, ale nemělo by to být nic závažného,“ oddechl si Stavjaňa.

Jestli Köhler stihne úvodní kolo příští pátek v Karlových Varech, není momentálně jisté. Jeho absence by však neměla být na rozdíl od Fořta dlouhá.

Zlínský odchovanec, jehož v úvodu kariéry brzdily potíže se srdcem, má za sebou životní sezonu, která ho téměř vynesla na mistrovství světa. Stavjaňa s ním počítal na pozici prvního centra. Teď za něho musí hledat nástupce.

„Nahradit by ho mohl Kuba Herman, který tam hrál v Olomouci. Také je tam schopen nastoupit Tonda Honejsek, ale nechceme rozdělit lajnu, která funguje,“ zmínil Stavjaňa trio Honejsek – Palmberg – Okál, které se v Brně postaralo o všechny tři zlínské góly.

Zdravotní potíže provází Berany celou přípravu. Palmberg vynechal čtyři zápasy, v Brně absentoval popáté v řadě Herman. Na úvod extraligy by měl ale být nachystaný.

Ve fázi rehabilitace se nachází pořád Ondráček, přestože se v Brně na ledě občas objevil hlavně v oslabení. „Tempo extraligy potřebuje zdravého chlapa,“ naznačil Stavjaňa, že s ním zatím nepočítá.

Berani tak aktuálně nemají k dispozici ani čtyři kompletní útoky. Jejich stav můžou nárazově doplnit hráči, které klub získal na střídavé starty z první ligy.

„Řešíme všechny možné varianty. Ale nejsme Hradec nebo Třinec, který si může okamžitě koupit náhradu. Musíme zvážit, na jak dlouho by to bylo a kdo by to byl za hráče,“ nevylučuje Stavjaňa případnou delší výpomoc.