Zlín trápí marodka i střelba. Chybí lehkost v zakončení, mrzí Stavjaňu

O složení jednotlivých lajn má poměrně jasnou představu. Kouč extraligového Zlína Antonín Stavjaňa ji však zatím do přípravných zápasů nemůže přenést.



„Formace jsme chtěli složit už tento týden, jenže do toho vstoupila zranění,“ povzdechl si Stavjaňa po čtvrteční domácí porážce 1:2 od Brna.

Úterní zápas proti Olomouci, který Berani prohráli 2:3 v prodloužení, nedokončili Kubiš s Hermanem. Mimo sestavu je už přitom švédská posila Palmberg, manko po operaci achilovky teprve dohání nejproduktivnější zlínský hráč minulé sezony Ondráček.

„Všichni tři hráči dostali pauzu do konce týdne. Uvidíme v pondělí,“ řekl Stavjaňa na adresu čerstvých marodů.

Kubiš odstoupil s podezřením na otřes mozku, který prodělal v kariéře několikrát.

„Byl na CT, momentálně to nevypadá, že by to mělo být tak vážné. U otřesu se ale pozná rozsah, až hráč půjde do zátěže. Jestli mu bude špatně, bude se točit hlava,“ poznamenal Stavjaňa.

Herman nedohrál kvůli pochroumanému ramenu. „Lékař mu doporučil více než dva dny klidu. Nemělo cenu ho cpát do čtvrtečního zápasu. Ještě je víkend, pak by měl být v pořádku. Spoléháme, že i Palmberg by se měl zapojit do tréninku,“ doufá Stavjaňa.

Zatímco v jeho případě může být optimistou, Ondráčkův návrat není na pořadu dne. Přestože se už zapojil do tréninku s týmem, je víceméně jisté, že zahájení extraligy nestihne. „Těžko se to odhaduje. Nechceme to uspěchat. Noha není tak silná. Říkal, že se to mění skokově. Týden jako by se nic nedělo, pak se to zase kousek posune,“ doplnil Stavjaňa.

Při absenci čtyř indisponovaných útočníků postavil dvojici hráčů z prvoligového Přerova Šimona Kratochvila s Jakubem Navrátilem.

„Odvedli solidní výkon,“ řekl Stavjaňa na jejich adresu.

I přes zdravotní trable útočníků čeká od svých hráčů více především v produktivitě. Po vítězství 3:2 nad Slavií se Berani zmohli ve třech duelech na pouhé čtyři trefy.



„Gólů je málo. Na jeden dva se hraje vždycky těžce. V zakončení nám chybí lehkost. Čím více neproměníme šancí, tím je to upracovanější,“ ví Stavjaňa.

V posledním zápase přitom viděl v ofenzivním projevu svého mužstva posun. „Opticky byl zatím nejlepší. Po dvou třetinách jsme mohli mít komfortní náskok,“ štvala ho neplodná střelba.

Na její vylepšení před startem extraligy mají zlínští hokejisté ještě tři týdny. Pomoct by jim mohly nápady někdejšího zlínského kanonýra Jaroslava Balaštíka, který byl nedávno uveden do nové funkce mentora extraligového mužstva s důrazem na individuální přístup k hráčům. Balaštík je součástí realizačního týmu a v přestávkách chodí do kabiny, aby se podělil o své postřehy z hlediště.



„Hokej cítí pořád jako hráč. Z vrchu má daleko více klidu, může si pohlídat hráče. Je tak trochu inspektorem toho, jestli dodržují systém. Také jsme ho požádali, aby nám trenérům dělal oponenturu,“ shrnul Stavjaňa.

Na vyladění formy mají ve Zlíně ještě tři zápasy. Dohromady jich v přípravě absolvují jen sedm, což považuje Stavjaňa za dostačující.

„Jiné kluby mají šest formací a potřebují hráče vyzkoušet, prostřídat. My tuhle potřebu nemáme. Náš kádr je velice úzký,“ poukázal Stavjaňa.

Ve čtvrtečním duelu v Olomouci by se mohlo rozhodnout o brankářské dvojce Beranů, o kterou svádí souboj mladíci Huf s Kořénkem. Jeden z nich dostane šanci a pokud zápas zvládne, bude na začátku jistit jedničku Kašíka.