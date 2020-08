Sparťané jsou natěšení a plánují: Chceme začít vyhrávat už v přípravě

Tým se oficiálně sešel poprvé, už od původně plánovaného startu po dovolené však spousta hráčů absolvovala dobrovolné tréninky. Ve čtvrtek pak čeká Spartu první zápasový test - v rámci Poháru Generali České pojišťovny přivítá Plzeň.

Nikoliv ovšem v O2 areně, ale právě v holešovické Tipsport areně. Tam odehraje pražský celek domácí pohárové duely ve skupině A, kde narazí i na Motor České Budějovice a prvoligové Kladno. Při současných opatřeních se na zápasy dostane maximálně 1 600 diváků.

„Těšíme se všichni. Od té doby, co se všechno přerušilo, je dlouhá pauza,“ popisoval Jandač před návratem do zápasového rytmu poprvé od 6. března, kdy Sparta naposledy nastoupila v nakonec zrušeném konci sezony. „Chceme dát šanci všem klukům, kteří jsou v přípravě, a ze začátku hlavně těm mladším. Ale samozřejmě chceme ty zápasy i vyhrávat.“

Útočník Miroslav Forman se také nemůže dočkat prvních duelů. „Minulý týden jsme měli pár dobrovolných tréninků, které ale probíhaly ve vysokém tempu. Dobře jsme potrénovali. Chceme do turnaje vstoupit co nejlépe a vést se na vítězné vlně,“ prohlásil Forman.

Přípravné duely Čtvrtek 6. srpna: HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň (18:00 v Tipsport areně; Generali Česká Cup). Pondělí 10. srpna: HC Sparta Praha - ČEZ Motor České Budějovice (18:00 v v Tipsport areně; Generali Česká Cup). Úterý 11. srpna: Rytíři Kladno - HC Sparta Praha (18:00; Generali Česká Cup). Čtvrtek 13. srpna: HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha (17:30; Generali Česká Cup). Úterý 18. srpna: ČEZ Motor České Budějovice - HC Sparta Praha (17:30; Generali Česká Cup). Pátek 21. srpna: HC Sparta Praha - Rytíři Kladno (18:00 v v Tipsport areně; Generali Česká Cup).

Posilami Sparty, kterou jako třetí tým uplynulé sezony čeká vedle extraligy také start v Lize mistrů a navíc na konci prosince i Spenglerův pohár v Davosu, jsou útočníci Roman Horák z Växjö, Ladislav Zikmund z Kladna a Tomáš Šmerha ze Slavie, obránce Radek Jeřábek ze Vsetína a brankář Jakub Neužil z Kadaně.

V týmu naopak skončili ofenzivní hráči Jiří Smejkal (Tappara Tampere) a Vladimír Růžička, z obrany Jeremie Blain (oba Hradec Králové) a Ville Koistinen (Hämeenlinna) i brankář Jakub Sedláček. „Kdyby se naskytla možnost posílení nebo doplnění obrany, tak bychom to určitě uvítali,“ podotkl Jandač.

„Noví kluci se musí zabudovat. Když se budu bavit konkrétně o Romanu Horákovi, tak toho znám a je to profík každým coulem, který zapadne do jakéhokoliv mužstva svou dovedností, charakterem i přístupem. To je automatické, toho si nemusíme všímat. Zikmund je také výborný pracant,“ chválil kouč.

„Co se týče dalších nových nebo staronových kluků, jako je Jeřábek nebo Jandus, ti si procházejí Spartou a jsou jen o rok starší. Uvidíme, jestli se poperou o místo. Hlavně se ukáže až na ledě, odhalí to těžké zápasy,“ doplnil Jandač.