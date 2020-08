Hokejový pokus. Udýchá extraliga pohár? Nebo se připravuje na harakiri?

Za mimořádné situace a mimořádných okolností se za mořem znovu rozhýbala NHL, kde se hned blýsklo několik Čechů.

Nejvyšší domácí soutěž vyhlíží rozjezd až 18. září. Už teď ji čeká důležitý pokus, který ukáže, zda extraliga může být provozuschopná i v době s koronavirem.

V úterý startuje Generali Česká Cup Tipsport extraligy, jak zní nakonec oficiální označení turnaje. Jeho šéf Josef Řezníček, jenž řídí i nejvyšší soutěž, pragmaticky poví: „Je to zkouška pro start extraligy.“

„Komunikujeme s hygieniky, epidemiology a potřebujeme si situaci osahat. Kluby potřebují ověřit fungování v režimu, aby v sezoně uměly různé situace řešit.“

Čtrnáctku klubů doplnily dva prvoligové mančafty. Účastníci se rozhodili do čtyř čtyřčlenných skupin. Z nich postoupí dva nejlepší do čtvrtfinále. Pak semifinále a zářijová finále, z nichž si vítěz odnese rovný milion korun. Poražený bere polovinu. Tyhle prémie si měli rozdělit finalisté po jarním play off.

Z letního turnaje bude Česká televize i komerční O2 Sport vysílat přímé přenosy. Po zrušení vyřazovací části sezony se tak uspokojí partneři a sponzoři, kteří se svazem a její zastupující agenturou BPA mají platné marketingové a reklamní smlouvy.

Klubům v nelehkých časech odpadá starost s hledáním soupeřů.

Dosud je to představa hezká. Veškeré kroky pochopitelné.

Jenže se řádný počet zádrhelů vyskytuje ještě před startem improvizované soutěže. Hned tři ze 16 týmů kvůli pozitivním případům na covid-19 trčí v karanténě. Místo tréninků na ledě mohou hokejisté Litvínova, Českých Budějovic a prvoligového Kladna doma dělat maximálně kliky.

Do výčtu nepočítáme nakaženou trojici hráčů z Hradce Králové, kde ovšem hygienici čtrnáctidenní karanténu pro celý tým nenařídili.

„Víme, kdy se týmy dostanou zpět do led, a jejich utkání jsme zatím přeložili,“ poznamenává Řezníček. Zatím se odložilo pět duelů. Jinak se stále počítá, že i s omezeními se soutěž podaří dohrát.

A pokud ne, hokej (finančně) nevykrvácí. Pořád je to hlavně příprava.

Kratší karanténa. Separace nakaženého. Půjde to?

Letní pohár ale otevírá daleko zásadnější otázku: Co se stane, jestli se pozitivní případ objeví v extraligové sezoně? V současné chvíli s nemalými počty nových nakažených se to jeví jako víc než pravděpodobné.

Ze svazu také novinářům minulý týden dorazila tisková zpráva o zrušení srpnových reprezentačních akcí, v níž také zasvítily alarmující věty šéfa českého hokeje Tomáše Krále: „V současné době nastavených karanténních opatření by soutěžní sezona nejspíš nemohla proběhnout. Zatímco s jinými omezeními bychom si poradit dokázali, bez hráčů, tréninků a zápasů soutěžit nemůžeme.“

V karanténě kromě tria účastníků Generali Česká Cupu skončily i prvoligové týmy (nebo alespoň část týmu) Litoměřic, Slavie, Sokolova nebo Prostějova.

„Pojali jsme názor, že za těchto podmínek bude sezona harakiri,“ přikývne Řezníček. „Jestli nám budou celé týmy padat do karantény, moc zápasů neodehrajeme. Ale člověk vždycky myslí na to nejhorší a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet.“



I proto se hokejoví představitelé snaží s epidemiology vyjednat, zda by se karanténa nemohla ze čtrnácti dní zkrátit na deset. A pokud by to daný případ dovoloval, chtěl by svaz nakaženého jednotlivce separovat, přičemž by se neodstavil celý tým. Podobně to fungovalo v některých zahraničních fotbalových soutěžích.

„Taková představa je ideální, ale u nás musíme postupovat podle pravidel. Taky nemůže pro sport a veřejnost platit jiná nařízení,“ uvědomuje si šéf extraligy. „Záleží na autoritách, jak se k tomu postaví hygienici a epidemiologové. Čekáme na nějaké rozhodnutí a rozhovory byly poměrně pozitivní. Věřím, že se to nějak vyvine dobrým směrem,“ dodává Řezníček.

2 500 diváků? Bláhová představa, lidí bude míň

Zatím není jasné, zda a kdy se vytoužených změn hokej, ale třeba i profesionální fotbal dočká. „Kluby a hráči se musí velice obezřetně chovat v tréninku, v chování na veřejnosti i v rodinách. Není to jen o hráčích, ale také o funkcionářích a lidech z realizačních týmů, kteří přicházejí s hráči do kontaktu,“ podotýká Řezníček.

Mezitím si extraligové kluby v letním poháru otestují režim, kdy na zimák mohou vpustit 2 500 diváků.

Přesněji řečeno pět set lidí do pěti oddělených sektorů, kde zůstane každá druhá řada a místo neobsazená. „Abyste mohl mít kapacitu 2 500 diváků, musíte mít desetitisícovou arénu, kterou lze rozdělit do pěti dvoutisícových sektorů,“ vysvětluje Řezníček. „Týmy, které nemají takovou kapacitu, se budou pohybovat mnohem níž.“

Na pohárové klání v Liberci vpustí 1 500 diváků, v Hradci to bude polovina. Tisícovku vstupenek na úterní přípravu s Pardubicemi dala do prodeje Kometa a v Brně se po lístcích za 350 korun jen zaprášilo.

Také nezapomínejte, že třeba Třinec a Vítkovice musí splňovat i zpřísněné podmínky krajských hygieniků, kteří povolují vstup menšímu počtu lidí než jinde v republice. Všude se také zatím zakazuje prodej vstupenek na stání. Diváci mají sedět a obličej chránit rouškou.

Vyprázdněná hlediště logicky znamenají nižší příjmy ze vstupného, což pocítí klubové pokladnice. I proto se ozývají názory, zda by nebylo vhodné se startem extraligy chvíli počkat, až se koronavirová situace a bezpečnostní opatření nezmírní.

Do startu extraligy zbývá ještě víc než měsíc.

Teď je ale doba, která o sezoně hodně napoví.