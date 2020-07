Hokejový svaz ruší České hry, v srpnu se neuskuteční ani mládežnické akce

České hokejové hry, které jsou součástí podniku Euro Hockey Tour, byly přeložené z původního jarního termínu na konec srpna. Mezinárodní turnaj čtyř zemí (ČR, Rusko, Švédsko, Finsko) se ale vzhledem ke zhoršující se situaci nakonec neuskuteční vůbec.

Za stávajících podmínek by se nemohly turnaje zúčastnit výběry Ruska a Finska. Svaz ale chce hlavně předejít šíření nemoci covid-19 na klubové úrovni, což by mohlo ohrozit start sezon extraligy či dalších soutěží.

„Za v současné době nastavených karanténních opatření by soutěžní sezona nejspíš nemohla proběhnout,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král. „S představiteli státních institucí denně jednáme, jak situaci klubů organizačně a ekonomicky řešit. Usilovně na tom pracujeme, ale zatímco s jinými omezeními bychom si poradit dokázali, bez hráčů, tréninků a zápasů soutěžit nemůžeme.“



Situace se značně zkomplikovala během tohoto týdne, kdy pozitivní testy prokázaly přítomnost viru u členů reprezentačních výběrů do 17 a 20 let. Znepokojivá je obzvlášť stav ve výběru dvacítky, z níž byli zatím oficiálně ohlášení tři nakažení hráči, podle informací iDNES.cz jsou ale počty nakažených několikanásobně vyšší.

„Nemám úplně aktuální čísla, ale dnes (v pátek) ráno překročil počet nakažených desítku, včetně členů realizačního týmu,“ potvrdil mluvčí svazu Zdeněk Zikmund na dotaz iDNES.cz. „Od některých ale ještě stále nemáme výsledky.“



Zikmund zároveň odmítá, že by se hygienická opatření na mládežnickém srazu podcenila. „Určitě ne. Kempy se plánovaly a svolávaly někdy v červnu, kdy byla situace v Česku výrazně příznivější. Bylo to nastavené tak, že při jakýchkoliv minimálních zdravotních příznacích by hráč kemp okamžitě opustil. Každý den se ráno všem měřila teplota, nikdo ji neměl zvýšenou,“ říká Zikmund. „A také bych chtěl zdůraznit, že mezi nakaženými hráči zatím nebyl žádný vážnější případ.“

Dvacítka sehrála trojzápas proti Slovensku v Brně, český výběr byl na místě na soustředění od 19. července. Nemoc se následně rozšířila v klubech – nakažená mužstva musí do karantény, v některých případech došlo i na uzavření zimních stadionů. Aktuálně řeší nákazu mezi mládežnickými výběry Kometa, Plzeň nebo Liberec.