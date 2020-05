Velká role pro navrátilce Horáka. Jsem zvyklý, říká nová posila Sparty

Horák mladší prošel od roku 2009 čtyřmi hokejovými zeměmi. V kanadském Calgary debutoval v NHL, v americké Oklahomě si vyzkoušel nižší soutěž AHL a v ruském Podolsku odehrál čtyři sezony.

Poslední dvě sezony strávil ve švédském klubu Växjö, letos se s ním klub rozloučil, proto Horák přijal nabídku Sparty. „Extraligu jsem po očku sledoval,“ kývne Horák v rozhovoru.

To jste si určitě všiml debat o uzavření ligy.

To mi dáváte těžkou otázku, jako hráči by se mi uzavření po sportovní stránce nelíbilo. Nevidím do ekonomické situace klubů, krizi nebude jednoduché zvládnout, ale uzavření soutěže mi nepřijde jako správné řešení.

Zažil jste nesestupové zámoří a Rusko, sestupové Švédsko. Vypouští hráči střídání, když jim už o nic nejde?

Tady v Česku jsem dlouho nehrál, o mentalitě Čechů mluvit nebudu. Ale třeba z Ruska pár případů znám. Že se klukům už tolik nechtělo, chyběl jim drajv. Ale drtivá většina hokejistů hraje, aby vyhrávala. Je možné, že se i v extralize slejou obě varianty.

Proč nepokračujete v zahraničí?

Hlavní důvod je Sparta. Má velice kvalitní kádr a já cítím šanci na úspěch, proto se vracím.

Dobře, ale Evropa už vás nelákala?

Já nabídky ze zahraničí měl. Opravdu přicházím proto, že Spartě věřím. Mám smlouvu na rok, uvidíme, jak to bude fungovat. Jestli budou obě strany spokojené, domluvíme se dál. Pokud by o mě Sparta nestála, kvalitnímu zahraničnímu angažmá bych se určitě nebránil.

Vy máte klauzuli o odchodu v případě kvalitní nabídky?

Tenhle rok budu stoprocentně na Spartě.

Na první dobrou bych řekl, že vás do Sparty zlákali kamarád a kapitán týmu Michal Řepík a kouč Jandač, s nímž si rozumíte.

Určitě hráli oba roli. S Michalem se znám z nároďáku, i se spoustou dalších kluků. Ten tým je výborný - Košťálek, Tomášek, Říčka, Rousek... Nechci na nikoho zapomenout.

Jak dlouho jste se Spartou vyjednával?

Jarda Hlinka se se mnou spojil v průběhu roku, oťukávali jsme se. Ale to jsem ještě nevěděl, že ve Švédsku skončím, takže jsem tomu nevěnoval moc pozornost. Až potom jsem zjišťoval detaily. Nedalo mi to.

O vašem konci ve Växjö tedy rozhodl klub, chápu to správně?

Víceméně. Já nikde nic neříkal a oni to už oznámili. Vrací se jim jeden hráč, kterého snad ještě ani neoznámili kvůli pandemii. Víte, já bral docela velké peníze a klub nemůže podepsat takových hráčů moc.

Ve Spartě vás čeká pozice prvního centra, ne?

S trenéry jsem se o své roli bavil, určitě se budu chtít porvat o místo v prvních dvou útocích. Jsem na to zvyklý. Taky vím, že pocítím tlak, to očekávání je veliký.

Nejde se nezeptat na vašeho tatínka, hrál ve Spartě v 90. letech, vzpomínáte na to?

Pamatuju si, že mě táta brával do kabiny, díky tomu znám spoustu lidí. Jirku Zelenku, velkého kamaráda táty. Patrika Martince, Míru Hlinku...

Vy sám jste vyrůstal v Českých Budějovicích. Jste sparťan?

Takhle. Táta taky hrál tam i tam, je to ošemetná otázka. Nechci vyloženě říkat, co jsem. K Motoru mám hodně blízko.

S ním jste ale nepodepsal.

Bavili jsme se především s Vencou Prospalem (trenérem v ČB), kterého si nesmírně vážím. Ale v tuhle chvíli jsem se rozhodl pro Spartu.

Umíte si představit, že pokoříte tátův klubový rekord? Ve Spartě zvládl 73 bodů v základní části sezony.

To je tak obrovský číslo. Budu rád, když se mu hodně přiblížím. To snad zvládne akorát Milan Gulaš.

Sparta vás uvítala v pěkném videu, bavilo vás natáčení?

To bylo výborný. Musím sparťanskýmu týmu poděkovat, jak to pojali. Škoda, že se nemohl dostavit táta. Zrovna pracoval.