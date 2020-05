Obranu hokejové Plzně posílí Švéd Lang, vrací se centr Stach

„Sledoval jsem ho v první lize a hodně si od něho slibuji. Podával vynikající výkony. Je to typický švédský bek, dobře bruslí i s přihlédnutím na jeho výšku, hraje silně pozičně a může být vidět i v ofenzivě,“ uvedl sportovní manažer HC Škoda Tomáš Vlasák.

S Langem se dohodl na ročním kontraktu, v Chance lize švédský bek zaznamenal v 54 zápasech 17 bodů (5+12) a připsal si také osm kladných bodů ve statistice plus/mínus. „Lepšího beka jsem snad nikdy netrénoval,“ vysekl mu poklonu Miroslav Buchal, kouč Pirátů.

Hokejová Plzeň v pátek odhalila změny v kádru pro příští sezonu. Popravdě, zatím rozsáhlé především v kolonce odchodů, tým opouští hned osm hráčů včetně výrazných jmen jako Jánošík, Němec, Jank či Pulpán.

I vinou koronavirové pandemie, která zřejmě ořeže finanční limity klubu. „Kdyby nenastala situace, která teď je, moc rádi bychom si minimálně jednoho z beků Jank - Jánošík nechali. Oba jsou to skvělí kluci, takže mě to moc mrzí,“ svěřil se Vlasák.

Po dvou sezonách Škodu opouští forvard Němec. „Vojta měl své představy, jak to bude dál. Byl daleko od rodiny a dětí. Je to výborný hokejista, ale rozhodl se hlavně z rodinných důvodů změnit angažmá. Poté jsme se ještě bavili, jestli by u nás nebylo místo, ale finance na jeho pozici už byly uzavřené,“ naznačil sportovní manažer klubu.

Ale zpět k novým tvářím.

Nebo staronovým. Překvapivým krokem se zdá být angažování centra Davida Stacha. Do Plzně přišel před čtyřmi lety jako bodový rekordman první ligy, vydržel tři sezony. Před rokem po něm sáhla Sparta, když však vypluly na světlo hráčovy osobní problémy a vysoké dluhy, smlouvu zase zrušila a Stach se přesunul do mateřského Kladna.

„Měli jsme připraveného centra ze Švédska, ale kvůli nastalé situaci a jeho problémům v rodině tato varianta padla. Naskytla se možnost vzít zpátky Davida. Měli jsme s ním sezení, u kterého byl i Martin Straka. Ví, co od něho chceme. Hokejista je to skvělý, ale musí to dokázat na ledě a projít celou přípravu.“

Nával před litvínovskou brankou, zleva Patrick Anthony Kudla, Pavel Musil, Martin Hanzl, Lukáš Nahodil.

Stach by mohl zkusit spolupráci s další posilou, 27letý křídelník Pavel Musil může být nenápadným trumfem Škody. Loni v říjnu rodáka z Čáslavi poslala Mladá Boleslav do Olomouce, kde ve 37 duelech nasázel třináct branek a na stejný počet jich přihrál. „Pamatuji si ho z Boleslavi ještě v útoku s Lencem a Hykou. A teď po výměně do Olomouce explodoval. Pevně věřím, že pro nás bude přínosem,“ řekl Vlasák.

Další změny? Roční smlouvu získal odchovanec Filip Suchý, útočník už v minulé sezoně týmu vypomáhal z Chomutova. Kontrakty prodloužili obránci Budík s Vráblíkem a útočníci Kracík, Rob a Přikryl. „Stále jednáme s dalšími jmény, ta bychom zveřejnili v nejbližších dnech,“ doplnil manažer Škody.

Je mezi nimi mimo jiné gólman Dominik Pavlát, v minulé sezoně dvacetiletá jednička Chomutova.