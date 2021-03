Chceme se do Prahy ještě vrátit, burcuje Olesz před čtvrtým zápasem

„Měli jsme až moc šancí na to, že to byla Sparta. Dovolili nám jich hodně, ale my jsme je nebyli schopní proměnit. Z toho tlaku, který jsme místy v zápase měli, jsme nedali góly – a hlavně jsme v utkání nevedli. Dotahovat je vždycky těžší,“ prohlásil 35letý útočník po porážce, po níž Olomouc ztrácí v sérii už 0:3.



Sami jste inkasovali pokaždé po jednoduchých ztrátách puku. Usnadnili jste to Spartě?

Těžko říct. Je to 0:3 na zápasy, každý gól padne po nějaké chybě. Každý týmový sport je hra chyb, takže se to stane. Ano, dostali jsme góly. V defenzivě by to mělo být lepší, ale stane se to. Podívejme se na druhou stranu, kde jsme měli šance, ale neproměnili jsme je.

V zápase bylo víc tvrdých srážek a nasazení, ale i šarvátek před brankami než v pražských duelech. Chtěli jste být agresivnější?

Tady jsou tvrdší mantinely oproti jejich hale, takže asi to jim přišlo tvrdší. Ale myslím, že to k hokeji patří, je to kontaktní sport.

Jak se do čtvrtého zápasu zvednout?

Nevíte někdo? Je pár minut po zápase, takže vám asi neřeknu. Nezbývá nám nic jiného než vyhrát čtyři zápasy v řadě. Nevím, co mám na to odpovědět. Je to, já to řeknu, nemožné? Co si budeme povídat, je to hodně těžké. Nebudu lhát, chceme se do Prahy ještě vrátit.

Dal jste dva góly, máte z toho alespoň trochu radost?

Ani ne. Ano, radost člověk má z herního projevu. Ale v kolektivním sportu chcete vyhrávat, a to se proti Spartě nedaří, takže z toho nejde mít radost. Na druhou stranu se musíme na zápas podívat tak, že jsme šance měli. Odrazit se a jít do toho znovu.

Druhý gól jste dal hlavou. Uvědomoval jste si to?

Vůbec jsem to necítil. Jak to tam proletělo, otočil jsem se, a ani nevím.

Ukázal jste, že by to z brankoviště mohlo jít, byť má Sparta velké beky. Bolí to tam?

Asi se budu opakovat, hokej je kontaktní sport, góly padají z předbrankových prostor, takže je to cesta. Saša je vynikající, dneska gólmani v play off strašně dobře chytají. I my se snažíme zabránit zbytečným střelám, ať se do toho gólman dostane. Musíme dávat na bránu těžké puky.

V závěru jste byl vyloučený a vzápětí sudí podobný zákrok na druhé straně pustil. To se vám asi nelíbilo.

Víte, že k takovým věcem se nemůžeme vyjadřovat. Ale dobrý pokus. (směje se) Zeptám se já, vám se to líbilo?

Řekl byste, že to byl nejlepší týmový výkon v sérii?

No, prohráli jsme zápas. Nejlepší výkon bude, až ho vyhrajeme. Jakkoliv. Hraje se na vítězství a to je důležité. Někdy podáte úžasný výkon a prohrajete, jindy nejste schopní vyjet do útočného pásma a vyhrajete. Jednoduše musíme vyhrát zápas a to bude ten „nejlepší“ výkon.