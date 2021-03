Laciná třetí porážka. Dali jsme si tři vlastní góly, litoval olomoucký kouč

„Já vím, já vím...“ odvětil Lacina. „Ty víš, ty víš...“ kroutil hlavou Vyrůbalík.



Oslabení kohouti v době, kdy plánovali frontální útok, ustáli. A záhy Oleszovi vysekl soupeř hůl. Nebo ji snad neudržel? Bez trestu. To už trenéři na olomoucké střídačce Zdeněk Moták a Jan Tomajko křičeli na rozhodčí Lacinu s Jeřábkem: „Pískejte na obě strany stejně!“ Pak si vzali oddechový čas.



Odvolali gólmana Konráda.



Potom olomoucký tlak přerušilo postavení Olesze v brankovišti.

Znovu to zkusili bez Konráda.

Dvacet vteřin před sirénou sparťanský bek Dvořák podrazil v rohu kluziště Koloucha, jemuž nechal hůl pod bruslí. „Sudí komentovat nemůžeme. Co myslíte vy?“ tázal se útočník Olesz reportérů.

Faul bez debat. Leč i bez trestu. Dvakrát stihl v srdnatém boji silák Olesz se zářezy ze slovutné NHL srovnat skóre, potřetí nikoli.



Olomouc – Sparta 2:3. Stav čtvrtfinále 0:3. Ohromný favorit série, vítěz základní části, je mač od postupu. Slavit může už ve čtvrtek (19.00) na Hané.

„Tohle byl zatím největší boj. A ještě nás čeká urputná bitva,“ tuší sparťanský kouč Josef Jandač.

Olomouc - Sparta Čtvrtek 19.00 online

Kohouti se nemohou příliš vymlouvat na verdikty sudích, kteří žel častěji rozhodnou ve prospěch bohatšího většího klubu. Na to udělali sami v zápase až příliš chyb. „Školáckých,“ upřesnil Moták.



Například: neuplynula ani minuta ze třetí třetiny, když Sparta ujela ve vlastním oslabení a zadák Polášek trestal. „Hrubá chyba,“ věděl Moták.

Před zápasem fanoušci Olomouce roztáhli za domácí střídačku transparent: Dnes se mění karta, poražena bude Sparta!

A šli v době covidové fandit před zimák, aby i skrze plechové stěny pomohli týmu snížit stav série.

Jenže domácí začali prachbídně. Kucserovu mizernou rozehrávku využil Forman už po 95 sekundách. „Dneska jsme si vstřelili tři vlastní góly. Mrzí to,“ pravil Moták.

Přitom tolikrát si Olomoučtí zdůrazňovali, jak důležité bude dát první gól a nedobývat kompaktní sparťanskou obranu jako v předchozích zápasech v O2 aréně.

Oleszovi se to včera podařilo až ve druhé třetině, kterou mančaft v červených dresech odehrál ve výborném tempu. „První třetina byla lehce zahřívací, druhou jsme odehráli asi nejlépe v sezoně. Tam bylo všechno, tak bych si představoval, abychom hráli pořád. Spartu jsme k ničemu nepustili, měli jsme hodně šancí, měli jsme dát čtyři pět gólů,“ sčítal Moták zahozené možnosti. „Ze tří zápasů byl tento z naší strany nejpovedenější.“



I nejemotivnější. Potyček přibývalo. „Řezalo se to víc, ale to jsme čekali,“ říkal sparťanský útočník David Tomášek, autor rozhodující trefy. „V play off se to mydlí hlava nehlava, ale jsou tam i kecy. Fotbalisti by se z toho asi zbláznili. My se chytneme radši pod krkem než žalovat,“ mrkl Moták.

Ve 29. minutě mohl už i jásat. Přečíslení tři na dva přesnou střelou k Salákově tyči zakončil Olesz. Podruhé někdejší forvard Floridy či Chicaga srovnal v 52. minutě.

Sparťan Buchtele na trestné lavici přihlížel, jak zadák Dujsík pálí od modré čáry a puk se od hlavy Olesze a Němečka bláznivě odrazí za bezmocného Saláka.

Ovšem Spartu to nerozhodilo a promptně si potřetí uzmula vedení. Buchtele uloupil kotouč a po zpětné přihrávce Formana u bližší tyče zakončil Tomášek do odkryté části klece. Roztažený Konrád se dostal mimo střelný úhel.

Nepomohl mu ani řízný bek Jan Švrček, který se vrátil do sestavy. Tomáška už holí nezablokoval.

„Ve třetí třetině to byla houpačka,“ oddechl si Tomášek. „Honza Buchtele puk dobře vybojoval na modré, pak to výborně udělal Míra Forman, který objel beka, a já jsem tušil, že to bude vracet před branku. Byl to důležitý gól,“ radoval se.

Času na třetí srovnání už měli domácí málo. Věděl to vyloučený střelec Olesz, protestující kapitán Vyrůbalík, (ne)pískající Lacina i hněvající se trenéři Olomouce. Lacina však za její lacinou porážku nemohl.

„Snad příště uděláme méně školáckých chyb. Zkušenost oproti Spartě – hlavně ve vyřazovacích bojích – nám chybí,“ vypozoroval Moták. Načež dodal: „Už teď jsem z kluků cítil, že do čtvrtého zápasu půjdou zase na sto procent. Myslím si, že nás to nesrazí a ještě sérii vrátíme do Prahy.“ Taky myslíte?