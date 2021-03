Řezníček: Pokud Sparta i Třinec postoupí, hned jednáme o dřívějším semifinále

Portálu iDNES.cz to potvrdil ředitel extraligy Josef Řezníček. „Vznikla by nám dlouhá pauza. Takže počkáme, jak to dnes dopadne, a pokud by obě série skončily výhrou 4:0, oslovili bychom ještě večer kluby, marketingového partnera a televizní vysílatele s možností přesunu. Ale zase nechceme udělat nepořádek v naplánovaných přenosech,“ uvedl Řezníček.

Josef Řezníček

„Teď nechceme předbíhat. Nicméně zatím ty série vypadají jasně. Pokud by se ale nerozhodly, tak už nám úspora nic moc nepřinese.“

Případné páté zápasy čtvrtfinále by se ale hrály v sobotu, tedy pořád týden před startem semifinále.

Že se reaguje na vývoj sérií, je třeba v NHL obvyklé, i v Česku se už v minulosti po rychlém dohrání pružně měnil následující program. Teď navíc tomuto kroku nahrává současná situace.

Kometa vs. Třinec Online reportáž ve čtvrtek od 17:20

Pokud by se start semifinále uspíšil, vznikne větší prostor pro případné čekání a dohrávání, kdyby jeden z týmů musel do karantény. Navíc kluby nelimituje program hal, ve kterých hrají, protože jsou nyní jedinými uživateli.

A radost by nejspíš měli i reprezentační trenéři, protože by adepty na start na mistrovství světa mohli povolat dříve do přípravy.

Olomouc vs. Sparta Online reportáž ve čtvrtek od 19:00

„Věřím, že by k tomu kluby přistoupily racionálně. Než aby devět dní jen trénovaly, když už mohou hrát. A to je pro sport nejdůležitější. Navíc nevidím v týmech, které postoupily či mají nakročeno k postupu, že by tam byly enormní počty zraněných hráčů. Názor klubů teď neznám, ale posunutí semifinále dává smysl ze sportovního i logického hlediska,“ řekl Řezníček.

Pokud skutečně Sparta a Třinec dotáhnou série proti Olomouci a Brnu do úspěšného konce, potkají se v semifinále následující dvojice: Sparta - Liberec a Třinec - Mladá Boleslav.