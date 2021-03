Skórovat jako první. Se Spartou si pak pohrajeme, hlásí olomoucký Škůrek

Důležitost prvního gólu připomíná také olomoucký útočník David Ostřížek. „Myslím, že v zápasech rozhodlo to, že jsme inkasovali první gól. Sparta má zkušený tým, výborné hráče, a jakmile dají gól, hrají extrémně zodpovědně. Pak je strašně těžké se přes ně prosadit. Je to sice vyrovnané, ale bohužel tečeme 0:2,“ řekl pro klubový web.

„Hrají dobře zataženě a čekají na nás,“ doplňuje Škůrek.

Olomouc v předkole šokovala Plzeň, kterou vyřadila 3:0 na zápasy, a všichni byli zvědaví, jestli nepřekvapí i Spartu. První dva duely v Praze ukázaly, že sparťané mají kvalitnější mančaft než Plzeň. „Olomouc ale hraje výborně. Myslím, že obraz hry se až tolik nezmění. Bude to dál boj. Domácí budou urputní, organizovaní v systému, musíme být připravení hned od začátku,“ řekl trenér Sparty Josef Jandač.

Rudí přesvědčili, že se na nepříjemného soupeře, s nímž měli v základní části vyrovnanou bilanci 2:2 na zápasy, připravili skvěle. Výsledky jsou těsné, ale nezpochybnitelné. „Kvalita kádru je u Sparty veliká, a i když nejsou hokeje moc záživné, tak si uhraje, co má,“ říká bývalý gólman a dnes kouč Zdeněk Orct. Co by se muselo stát, aby si to Pražané zkomplikovali? „Já jsem přesvědčený, že si to nezkomplikujou.“ Tak jinak: co může udělat Olomouc jinak, aby soupeře zaskočila?

„Má výborného gólmana, takže by to musela umlátit na těsné výsledky. Nedostat první gól a zabetonovat to. Jenže takhle uhrajete dva zápasy, ale ne čtyři,“ reaguje Orct.

Výborně hraje první lajna Sparty v čele s Vladimírem Sobotkou, který si připsal dva góly a dvě asistence. „Všichni jsou velice kvalitní hráči s obrovskými zkušenostmi. Zatím jsou rozdíloví. Bohužel to vždy dokázali oni otočit na jejich stranu, ale není to o nich,“ tvrdí Ostřížek.

V sérii se začíná přiostřovat.

„Ono se to každým zápasem bude stupňovat. Tohle k vyřazovací části patří, hraje se za hranou. O to víc dohrávané souboje musí být z obou stran. Mě osobně to baví. Nemám problém sundat rukavice, když bude potřeba,“ ujišťuje 196 centimetrů vysoký a 111 kilogramů vážící Škůrek.

I síla v soubojích hraje roli.

Tu hlavní však zatím mají první trefy v zápase.