Kousal po návratu do Pardubic: Přicházím s respektem, ale nebojím se

Končí Trončinský i Bubela Ve čtvrtek večer proběhlo v prostoru severní tribuny na pardubickém zimním stadionu první oficiální setkání fanoušků s novým vedením Dynama. A generální ředitel Martin Sýkora si hned úvodní větou vysloužil upřímný potlesk. „Jsme nově na severní tribuně, protože na předchozích setkáních zástupci klubu seděli, zatímco vy jste stáli, a to mi přišlo nefér,“ pronesl. Pardubičtí příznivci mají rádi, když se jim „jde naproti“, takže v kontextu s dotaženými zvučnými příchody nejen Jana Koláře a Roberta Kousala má Sýkora v nové funkci slušně našlápnuto. Na setkání si s sebou přivedl také sportovního manažera Jaromíra Kverku, asistenty trenéra Otakara Janeckého s Radkem Bělohlavem a hráčskou kabinu reprezentoval již zmíněný Kolář. Fanoušky pochopitelně nejvíce zajímaly pohyby v kádru. „S naší aktuální sestavou jsem vcelku spokojený. Ze současných hráčů si nová působiště hledají pouze obránce Marek Trončinský a útočník Miloš Bubela, s nimi do sezony nepočítáme,“ oznámil Kverka. Hráči v poli jsou podle něj vesměs vyřešení, k nějakým pohybům ještě dojít může, Kverka však nechtěl být konkrétní. Na druhou stranu otevřeně nastínil situaci v brankovišti. „Rozhodli jsme se pro uvolnění Milana Kloučka na celou sezonu do první ligy, aby si pořádně zachytal. Vše jsme společně probrali a podepsali jsme smlouvu na přespříští sezonu. Do budoucna s Milanem počítáme jako s jedničkou,“ řekl Kverka s tím, že v příštím týdnu by Dynamo mělo oznámit jméno nového gólmana.