Svaly si na ledě musejí zvyknout, říká pardubický navrátilec Kousal

Předchozí suchou část přípravy si organizoval tradičně po svém. „Připravoval jsem se asi dva a půl měsíce, abych byl na led ready. Věřím, že jsem z ní nachystaný dobře,“ sdělil 28letý hokejista.

Jak jeho individuální příprava vypadala? „Soustředím se v ní především na propojování svalů, všechno je hodně uzpůsobené tomu, jak se pak hýbu při hokeji. A při tom dělám i kondici,“ líčil.

Nové spoluhráče tedy potkal až počátkem tohoto týdne. „Parta je v pohodě, kluci jsou fajn. Vrátil jsem se domů a cítím se tady tak,“ podotkl.

Za Pardubice hrál extraligu naposledy v prosinci 2013; potom zamířil do KHL do ruského Podolska, hrál v Novokuzněcku, posléze se přesunul do švýcarského Davosu a naposledy oblékal dres švédského Brynäs.

„Rusko bylo moje první zahraniční angažmá, takže to byl zprvu nápor po psychické stránce. Ale pak jsem se si zvykl,“ vzpomínal Kousal. „V Novokuzněcku se mi dařilo víc než v Podolsku. V Davosu to bylo fajn - hodně ofenzivní liga. Ve Švédsku naopak spíš defenzivní a velmi náročná fyzicky,“ srovnával svoje působiště.

Zahraničí mu prospělo po herní i osobnostní stránce

Tým z podolského Viťazu, který původně sídlil v Čechově, míval kdysi pověst hokejových „řezníků“, ale za Kousala už to prý neplatilo. Ostatně, on sám je určitým důkazem - mezi brousky ho nikdy nebylo možno počítat, i když do šarvátky se občas bez většího váhání zapojí.

„Když jsem tam byl já, stavěli už tým na to, aby se probojoval do play off. Byli tam normální hokejisté, a ne ty ‚vylízané palice‘,“ konstatoval člen širšího reprezentace.

Cizina mu dala dost do života. „Hodně času jsem tam trávil sám. Musel jsem se o sebe postarat, naučit se jazyk a podobně. Po osobnostní stránce mi to prospělo hodně,“ mínil.

„Venku“ už byl však dlouho. „Měl jsem z Česka nějaké nabídky a vybral si Pardubice,“ komentoval to lakonicky.

Jeho příchod si přitom přál i obránce Jan Kolář, další navrátilec. „Ale nepřemlouval mě nějak moc, určitě mi kvůli tomu nevolal každý den. Bavili jsme se o tom, samozřejmě chtěl, abych přišel sem,“ potvrdil Kousal.

Ten nebude mít na zádech svoji devadesátku, protože si ji mezitím zabral gólman Ondřej Kacetl. Kousalovi to ovšem nijak zvlášť nevadí. „Vzal jsem si devatenáctku, se kterou jsem hrál v Rusku,“ prozradil hokejista.

Trenéři jej zatím postavili do středu útoku mezi křídelníky Denise Kindla a Radoslava Tybora, další pardubické akvizice. „Tak jsme začali. Ale znáte to, než odstartuje sezona, může se to desetkrát změnit,“ uvedl Kousal.

I když na nadcházejícím Mountfield Cupu ještě nenastoupí borci ze základní sestavy Dynama, brzy se zapojí i do zápasů.

„Těším se, až přijdou, ale nějak moc od sebe zatím neočekávám. Přípravu mívám vždycky takovou neslanou-nemastnou. Spíš se v ní budu snažit do toho dostat, nemyslím, že to tady teď budu nějak válcovat,“ poznamenal Kousal.