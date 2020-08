Hektický začátek. Vítkovice čeká krátce po startu přípravy první pohárový duel

„Čeká nás celkem hektický začátek, protože těch tréninků na ledě nebude mnoho,“ řekl vítkovický obránce Jan Štencel. „Bude to rychlé, jít takto hned do zápasu, ale tak to je. Rozhodně budeme chtít v turnaji uspět, i když pořád jde především o přípravu na celou sezonu. Důležité bude, jak se připravíme na extraligu.“

Podobně hovoří útočník Lukáš Krenželok. „Je to začátek, až pak se uvidí,“ podotkl. Tvrdí, že s nástupem na led to je každým rokem stejné. „Hrozné,“ usmál se. „Nové brusle tlačí. A sotva jsme začali, musíme už hrát...“ V žertu dodal: „Doufám, že chytnu nějakou nemoc, neboť si nedovedu představit, že v úterý máme zápas.“

Jak může utkání vypadat? „Uvidíme, ale nedá se nic dělat. Trénujeme a zkusíme se připravit,“ odpověděl Krenželok. Do mateřského klubu se vrátil po deseti letech, minulou sezonu odehrál v Liberci. „Kluci jsou tady šikovní, ale na nějaké hodnocení je brzo. Hlavní je, že atmosféra je dobrá, pozitivní. Vše však ukáže až sezona.“

Štencel věří, že by Vítkovice jako tým mohly fungovat. „Jsou tady výborní kluci, i co se týče zkušeností. Parta je super,“ uvedl Jan Štencel.

A největší hvězda, obránce Roman Polák, by se do přípravy mužstva měl připojit dnes. „Má obrovské zkušenosti z NHL, jde o velkou osobnost i hráče. Bude to pro Vítkovice velký přínos,“ předpovídá Jan Štencel.