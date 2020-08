Zápasy s Třincem teď budou pro mě ještě zajímavější, říká Marosz

„O Marosze jsme se zajímali už v zimě, kdy se měnil kádr. On byl jedním z vyhlédnutých. Už jsme ho měli v hledáčku v době, kdy jsme se snažili získat nějaké kvalitní hráče, a když vypadl Ondra Roman, byl jedním z hlavních kandidátů, aby jeho místo zaujal, což se nakonec povedlo,“ konstatoval vítkovický trenér Mojmír Trličík, jenž už příliš nepočítá s dalšími změnami v týmu.

„Kádr je postavený přesně podle našich představ, práce majitele (Aleše Pavlíka) a Romana Šimíčka (sportovního manažera) byla excelentní, takže máme přesně to, co jsme chtěli,“ zmínil vítkovický trenér.

„Jsem rád, že jsem tu. Sice jdu v lednu zpátky do Kladna, ale chci se tu ukázat v co nejlepším světle,“ oddechoval Rostislav Marosz po čtvrtečním prvním tréninku Vítkovic na ledě. „I za těch pět nadcházejících měsíců jsem rád. Jsem tady a budu se snažit o co nejlepší výkony, abych si třeba řekl o smlouvu na další rok.“

Prvnímu tréninku Vítkovic na ledě přihlížel z tribuny i klubový sportovní manažer Roman Šimíček a pro Marosze měl jen slova chvály. „Doufám, že mu to chválení zůstane,“ usmál se Marosz, který se teď bude zabydlovat v novém prostředí. „Znám tu spoustu kluků, myslím, že to bude v pohodě. Jsem tu sotva den dva, takže vlastně ani nevím, jak mě kabina přijala, ale jak jsem říkal – půlku kluků v kádru znám, bude to v pohodě.“

Na co se vítkovický novic už teď těší, jsou zápasy s regionálním rivalem z Třince. Marosz v Třinci vyrostl, odtamtud se vydal na další hokejové štace. „S Třincem to pro mě byly vždycky specifické zápasy a teď, když se bude jednat o derby, bude to ještě lepší,“ vyznal se šikovný střední útočník.

„Vlastně už od žákovských kategorií je tu taková zdravá rivalita mezi Třincem a Vítkovicemi. Bude to pro mě hodně zajímavé.“ Nejdříve však Marosz s Vítkovice mi narazí na Zlín v úterním duelu prvního kola Generali Cupu. „Jsem spíš herní typ, takže na zápasy se těším. A že jsou takhle brzo, to nebude problém,“ věří Rostislav Marosz. „Začátky jsou těžké, ale dostaneme se do toho a bude to lepší a lepší.“