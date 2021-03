Tvrdý boj s Kometou i bolestí. Nemáme se za co stydět, prohlásil kouč Holaň

Tým Vítkovice Ridera vedl nad brněnskou Kometou v předkole play off 2:0 na zápasy, ale neproměnil ani jeden z mečbolů, rozhodující pátý duel doma prohrál 1:3 a celou sérii ztratil poměrem 2:3 na zápasy.

„Byl to znovu velice vyrovnaný zápas od začátku do konce. Sice jsme inkasovali hodně brzo, ale věřili jsme, že to zvládneme otočit. Jenže nám chyběl moment překvapení, větší dravost do brány a samozřejmě i disciplína či produktivita,“ vypočítával vítkovický kouč Miloš Holaň příčiny prohry v pátém duelu.

Připomněl tak i fakt, že v sérii byl velmi důležitý každý gól. Čtyři zápasy skončily výsledkem 2:1, z ­toho tři v prodloužení, pátý vyhrála Kometa 3:1.

Vítkovice přitom neměly k postupu do čtvrtfinále tak daleko. Po dvou zápasech vedly 2:0 a třeba ve čtvrtém zápase měl v prodloužení Marek Kalus na holi vítězný gól, jenže puk za brněnského brankáře Karla Vejmelku nedostal.

Vítkovický brankář Daniel Dolejš atakovaný brněnským Peterem Schneiderem během pátého utkání předkola play off extraligy.

„Jsem přesvědčen, že to byl právě čtvrtý zápas v Brně, kdy jsme měli asi nejvíce šancí, bylo jich spoustu na to sérii ukončit. Byly tam nějaké nájezdy, Kalusova příležitost v závěru, dva na jednoho, jenže jsme to tam neprotlačili. Je to málo hrát na jeden gól,“ litoval Holaň.



„To byla chvíle zlomu, ale měli jsme ještě výhodu domácího prostředí. Chtěli jsme to urvat. Hráčům nemůžu nic vytknout, jeli nadoraz.“

Přestože poslední zápas prohráli, Holaň pochválil své hráče. „Ďolík (brankář Daniel Dolejš) nebo třeba Gewi (obránce Petr Gewiese) takové zápasy nikdy nehráli. I my měli zkušené hráče, abychom mohli rozhodnout, ale kvalita Komety byla právě ve zkušených hráčích, kteří prožili vítězné boje v play off. My jsme udělali velice zajímavou sérii a nemáme se za co stydět.“

Vítkovičtí se v klíčové fázi sezony museli obejít bez brankáře Miroslava Svobody a útočníka Zbyňka Irgla, oba z play off vyřadil covid. „Kovář hrál se zlomeným prstem, Koch taky, Gewiese s­ natrženým přitahovačem, ale takové je play off. Vážím si kluků, že hráli se sebezapřením a­ s bolestí, přesto nesložili zbraně,“ řekl trenér.



„Ukázalo nám to charakter hráčů, jak se dokážou porvat. Na hodnocení je brzy, ale za závěr sezony jsme týmu poděkovali.“