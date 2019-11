POHLED: Případ Bartošák, ze zatracení ke slávě a zase znovu ke dnu

V pátek už nechytal v Třinci proti Mladé Boleslavi. Nepřestoupil do KHL, rozhodl se přerušit kariéru. A léčit se.

„Bojuji s psychickým onemocněním, které jsem bohužel řešil v kombinaci s alkoholem,“ vzkázal přes agenta Michala Sivka.

Klub ani gólman blíže nespecifikovali, jaký přešlap byl spouštěčem k rozvázání profesionálního kontraktu.

O jeho mizerné životosprávě se poslední dobou šuškalo v extralize. Tím spíš, když je v kabině nepřehlédnutelnou bytostí. Extrovertem, kterého v šatně musí postřehnout snad i slepec. Vášnivě mluví o tetováních nebo teoriích o vzniku lidstva, což z něj ve světě potu, ledu a gólů dělalo až blázna. I on sám v létě přiznával, jak mnohdy těžce hledá společnou řeč s brankářskými kolegy.

Je komplikovaný a impulzivní. Jako neřízená střela občas vystupoval i před novináři. Nemluvil ale tuctově, dokázal zaujmout.

Teď si o sobě spíš přečte nelichotivé řádky nejen od řady z nich, ale hlavně na internetu.

Je jednoduché ho zatratit a zaškatulkovat jako pošetilého pracháče, když už jeho angažmá v zámoří před třemi lety ukončilo nařčení z domácího násilí. Do jeho hlavy, myšlenek a problémů člověk nevidí. Pravda je, že se mu teď stěží budou hledat pardony, pokud se někdy potvrdí něco z toho, co o Bartošákovi koluje. Třeba, že řídil pod vlivem.

Není první ani poslední sportovec, který propadl démonům. Zároveň je jedním z mála, který se s nimi rozhodl rázně zápasit. Je mu 26 let a i s tíživými problémy nechytal vůbec zle. Angažmá by jistě našel jinde, kde by mu výstřelky tolerovali.

Bartošák ale nemlžil, učinil přiznání. Ani Třinec kolem hvězdné posily tiše nepřešlapoval. Jsou to první kroky k nápravě. Daleko těžší teprve budou následovat.