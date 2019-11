Honzík je jako Murín, láteřil Bartošák. Posunutá klec Litvínovu nepomohla

„Třinec byl jednoznačně lepší ve všech aspektech hry. Převyšoval nás v osobních soubojích, bruslení. Jen díky dobrému výkonu našeho brankáře nebylo skóre jiné. Netlačíme se do branky, málo střílíme. Třinec zaslouženě vyhrál,“ uznal v ČTK litvínovský asistent trenéra Radim Skuhrovec.

Vervě nepomohlo ani premiérové nasazení kanadského beka Patricka Kudly, který do tohoto týdne působil v prvoligovém Frýdku-Místku.

Domácí šli do vedení už ve 2. minutě po Hrňově trefě, pak dlouho nemohli překonat litvínovskou defenzivu. Když už Hrehorčák ve 33. minutě skóroval, gól neplatil, protože puk přešel čáru až ve chvíli, kdy už byla litvínovská branka posunutá. Z ukotvení ji vychýlil brankář Honzík a po zápase z toho mezi oběma gólmany vznikla slovní přestřelka.

„Mám v tom naprosto jasno. Šlo to vidět, úplně bez debaty. Nechci ho (Honzíka) napadat, ale toto byl Igor Murín v nejlepších letech,“ narážel třinecký Patrik Bartošák na bývalého brankářského kolegu, který byl úmyslným posouváním branky pověstný. „Já se o branku normálně opřel a vypadla, nic bych v tom nehledal,“ dušoval se Honzík.

Když se dozvěděl, že ho Bartošák nazval po zlínském gólmanovi, pousmál se. „Patrik to tam taky dvakrát vyhodil, v tom případě je také Igor Murín. Schválně to nedělám, když to tam nedrží, tak to nedrží.“ Celou situaci si prohlédl i videorozhodčí a puk podle něj přešel čáru až v momentě, kdy už byla branka pár centimetrů mimo svou pozici.

S třineckým mužstvem neuznaný gól nezamával. O čtyři minuty později upravil Petr Vrána skóre na konečných 2:0. „Existuje slovo karma. To se ukázalo,“ pronesl Bartošák.