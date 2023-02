Slavnostní večer s hořkým koncem. Hokejisté Plzně stále čekají na výhru

Je to hořké, smutnil Hrabík Zlepšený výkon, čtyři vstřelené branky a konečně alespoň získaný bod. Ale na výhru čeká hokejová Plzeň už šest zápasů. „Byly tam věci, na kterých se dá stavět do nadcházejících zápasů. Ale musíme být ještě lepší,“ hlásil po porážce 4:5 s Třincem plzeňský útočník Kryštof Hrabík. Po pěti zápasech alespoň bod. Berete ho ve vaší situaci?

Za bod jsme asi rádi. Na druhou stranu jsme chtěli zápas dotáhnout k výhře. Potřebujeme ji jako sůl, teď jsme k ní skoro došli. Do dalších zápasů se musíme ještě víc zlepšit a věřit, že už se to zlomí. Ale výkon už byl lepší, souhlasíte?

Nikdo jiný než my sami se z toho nedostane. Zní to jako klišé, ale je to tak. Musíme hrát celých šedesát minut a být i chytřejší. Udělali jsme hodně faulů, přitom víme, že má Třinec kvalitní přesilovku. A stejně jim dáme tolik příležitostí. Vnímali jste, že šlo o vzpomínkový zápas deset let od titulu?

Člověk to vnímá, hráli jsme ve speciálních dresech, děla se spousta věcí okolo. Chtěli jsme to za každou cenu urvat a vyhrát. Přišlo hodně lidí, jsme v situaci, ze které se potřebujeme dostat. Každý zápas je teď pro nás důležitý, bohužel se nám to nepovedlo. Byly tam i pozitivní věci?

Byly a na nich se dá stavět do dalších zápasů. Snažíme se tomu jít naproti, ale pořád tam něco malinko chybí. Třeba i štěstí, ale to samo nepřijde. Musíme ještě více přidat. Věřím, že jsme na správné cestě. V prodloužení jste inkasovali při hře tři na pět. Kouše se to těžko?

Je to hořké. Měli jsme zápas slušně rozjetý. Dostali jsme se do té situace sami a nedokázali si s ní poradit. Je třeba se těch věcí vyvarovat. V neděli hrajete v Litvínově, který třikrát v řadě vyhrál.

Pro nás je teď úplně jedno, s kým hrajeme. Potřebujeme se z toho dostat. Pojedeme tam s tím, že chceme zápas zvládnout.