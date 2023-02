Musíme se probrat, nebo v play off vyhučíme, říká plzeňský kapitán Schleiss

Snad jen třináctá trefa finského útočníka Rekonena a nebojácný výkon šestnáctiletých obránců Jiříčka se Skokem mohou být malým pozitivem nedělního večera. Deka, která na týmu leží, je však zase o jednu vrstvu tlustší. „Štve nás to a snažíme se s tím něco dělat. Máme před sebou poslední dva zápasy a potřebujeme se urychleně zvednout,“ reagoval 28letý Schleiss.

Co vám chybělo tentokrát?

Přímočarost. A ještě víc to pálit na branku. Ale zase to vezmu podle sebe. Buším do toho zběsile jako do vrat, ale furt trefuji jen gólmana. Rvu to do branky, jenže chybí klid. Zase to však vyplynulo z toho, že jsme v Litvínově honili výsledek na poslední chvíli, kdy už je pozdě. Kdybychom hráli od začátku přímočařeji, vytvoříme si víc šancí.

Je problém i to, že se vám rozpadla obrana? Mimo hru jsou Baránek, Piskáček, Budík...

Možná jo, ale určitě ne ten hlavní. Nebudeme se vymlouvat, že nám chybí obránci, hrát musíme všichni. Naopak, kluci kteří chodí vypomáhat, jsou sice „síťaři“, dorostenci, ale hrají skvěle. V obraně hlavní příčina není. Nedáváme góly, neproměňujeme šance, málo se tlačíme před branku. Teprve když prohráváme, začneme to honit.

Co vůbec říkáte na výkony mladíčků Jiříčka se Skokem v obraně? V Litvínově dostali na ledě spoustu prostoru.

Občas je mi až stydno, že hrají tak dobře, na rozdíl od nás starších. Zvládají to v pohodě, klobouk dolů před nimi. Vejdou se do šesti beků a hrají super.

Rozhodla zápas druhá třetina, ve které jste dvakrát inkasovali?

První gól padl hned po buly. To se stane, když se prohraje čistě. Před druhým jsme si to dobře nahodili do pásma, jenže místo toho, abychom tam zůstali, prolítli jsme na modré a byl z toho brejk. Já nedobruslil Zdráhoše (Zdráhala) a bylo to 2:0. Abychom mohli myslet ještě na obrat, potřebovali jsme dát gól hned na začátku třetí třetiny. My ho dali až šest minut před koncem a to se už těžko honí. Soupeři hlídají obranné pásmo, chtějí sežrat puky a vyhazovat je ven. Pak je to jen o štěstí.

Předkolo play off máte jisté, alespoň to vám dává klid?

Jenže my teď potřebujeme výhru. Nutně, abychom se zvedli. A připravili se pak na předkolo. Tam už je jedno, co bylo, bude to něco úplně jiného. Ale musíme se včas probrat, jinak vyhučíme jako nic.

Dá se v kabině po těch porážkách udržet pozitivní nálada?

Samozřejmě, že je nálada špatná, když se prohraje sedmkrát v řadě. Ale nemůžeme tam zase sedět jen s hlavami dole. Jinak je po nás.