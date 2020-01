Jardo, odpočívej, kázal Vampola. Jágr mu od plic vysvětloval taktiku

Pouze Plzeň nedokázalo Kladno porazit, když mělo Vampolu na soupisce, jinak si poradilo se Spartou, Libercem, Pardubicemi, teď s Kometou a ještě v prosinci s Hradcem Králové.

To si musíte užívat, viďte?

Je tu skvělá parta, právě díky týmovosti tyhle zápasy proti výborným týmům zvládáme. Jsme za tři body rádi, protože Kometa má Plekance, Erata nebo Němce... Strašně dobří hráči.

Nepřekvapilo vás, že je kladenská šatna v takové pohodě?

Můj příchod padl zrovna proti, dovolím si říct, top týmům. Měl jsem trochu strach, jak to budu zvládat, ale je to tu jako minulý rok (kdy Kladno postoupilo). Dobrá nálada, pořád sranda. Užívám si to, protože atmosféra taky rozhoduje zápasy.

Horší bylo, když jste nevyužili dvojnásobnou početní výhodu, ne?

Říká se, že takový tým většinou nemůže vyhrát, ale my nad tím nepřemýšleli.

Během ní vám Jágr něco od plic vysvětloval, co to bylo?

Ať se vytáhnu víc k modré. Od plic... je tam hluk na zimáku a my nemáme čas trénovat přesilovku pěti proti třem, říkáme si to za chodu. Dlouho jsem tu nebyl, tréninků moc nebylo. Jarda to má nastavený jako já, nechceme prohrávat, záleží nám na tom. A teď se soutěž láme.



Sám ve druhé třetině vynechal několik střídání, proč?

Říkal jsem mu, ať si odpočine, že to za něj odtáhnu, ať je odpočatej na konec. Ale ne, on ví, co je pro něj nejlepší. Trochu si oddechnul a pak byl zase pro tým platný.

Jak důležité bylo, že jste dali první gól?

Moc. Kdyby ho dalo Brno, hrálo by jinak. Takhle to muselo otevřít, což pro nás bylo lepší.

Tušíte, za koho budete hrát po základní části?

To nevím, musí se domluvit majitelé klubů. Já jsem kmenový hráč Slavie. Co řekne, to udělám.