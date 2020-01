Kdo by to před sezonou řekl, usmívá se Stach. Kladno nabírá sebevědomí

Trvalo to, než padl úvodní gól, že?

Bylo to takový čekání, kdo ho dá první. Dvě třetiny byly vlastně bez šancí. Po našem gólu musela Kometa hru otevřít, tak to napadalo, ale kdyby se prosadila první ona, asi se to vyvíjí jinak.

Kladenský třetí gól zkoumali rozhodčí dlouho u videa kvůli možné hře vysokou holí, co si myslíte vy?

Abych se přiznal, trochu jsem myslel, že to neuznají. Rozhodčí mohli i nemuseli.

Po pátku platí, že jste bodovali se všemi týmy v extralize, to zní dobře, ne?

Kdo by to před sezonou řekl, co? Jsme za to rádi. Víme, že když jsme doma, je jedno, kdo přijede. Hrajeme tu svůj hokej.

Jak se Kladno od začátku sezony změnilo?

První zápasy byly špatný, dostávali jsme příděly. S prvními body jsme si začali věřit. Hokej je hodně o hlavě a my nabrali sebevědomí. Víme, že můžeme hrát s každým, tak k tomu přistupujeme.

Asi pomohly i posily.

Stoprocentně. Denis Godla chytá fantasticky, patří asi k nejlepším gólmanům v lize, má neskutečnou formu. Ale neříkám, že předtím s Cigim (druhý brankář Cikánek) to bylo kvůli němu.

Kam v tabulce koukáte?

Doteď jsme koukali hlavně za sebe. Ale troufnu si říct, že sbíráme body a cílíme na play off.

Jak se cítíte vy?

Z mé strany to není dobrý, to si přiznám. Nebudu si nic nalhávat. Posledních pár zápasů se to bodově zlepšilo, navíc já mám vždycky nejlepší výkony na konci sezony, tak snad.

To znamená pro play off?

Doufám, že to bude pokračovat! Ale krize byla letos delší, než jsem čekal. Je to hrozný, hodně jsem nad tím přemýšlel. Kdybych věděl proč, tak to zlomím dřív. Je to daný i mou fyzickou kondicí, bral jsem v sezoně antibiotika, jenže na to se nechci vymlouvat.