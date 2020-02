Osmičky oslavence Jágra. Kouření Sparty, zlato z MS i boj o záchranu

1990 - 18 let

„Jágr kouří Spartu“. Tak zněl tvořivý novinový titulek z března 1990, kdy osmnáctiletý Jaromír Jágr v semifinálovém střetnutí skolil hattrickem pražskou Spartu. Poldi Kladno tehdy sice sérii nakonec ztratilo, dnes již legendární slovní obrat se však vytáhl pokaždé, když se Jágrovi povedlo Spartu potopit. Jako naposledy letos v lednu.

Ale zpět do jara 1990. Čerstvě plnoletý Jágr finišoval svůj první kompletní ročník v hlavním týmu Kladna, v základní části posbíral v 42 utkáních 50 bodů (22+28). Dobře si vedl také ve vyřazovacích bojích (9 zápasů, 8+2) a na přelomu dubna a května si odbyl premiéru v mužské reprezentaci při MS ve Švýcarsku. Tam zářil po boku dalších nadějných mladíků Roberta Reichla a Roberta Holíka.

V draftu NHL roku 1990 si Jágra z celkově pátého místa vybrali Pittsburgh Penguins. Do té doby nosil na dresu číslo 15, v národním týmu nastupoval s dvaadvacítkou. S odchodem do zámoří mu na záda přišili číslici 68, kterou Jágr zvolil coby symbol odporu proti komunismu. Od té chvíle se tohle numero stalo jeho poznávacím znamením.

2000 - 28 let

Jágrova pozice byla v té době neotřesitelná. Funkce kapitána v Pittsburghu, zisk třetí Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče sezony v řadě, podruhé za sebou jej ostatní hráči zvolili nejlepším hokejistou NHL. Do toho se na střídačku Penguins postavila trenérská legenda Ivan Hlinka, aby zaštítila početnou českou kolonii v americkém městě.

Na podzim 2000 se také Jágrovi vrátil po tříleté pauze parťák Mario Lemieux, po jehož boku český střelec na konci roku dosáhl na svůj 1000. bod v NHL. V téže sezoně se pak začaly řešit údajné spory Jágra s Hlinkou, útočník navíc nebyl spokojený se svou výkonností. Vše vyvrcholilo přestupem do Washingtonu po konci ročníku.

2010 - 38 let

Zkušený mazák už druhým rokem válel v ruské KHL, v Omsku také zastával funkci kapitána. Jágr ovládl klubové bodování v ročníku 2009/10 s 42 body (22+20) po 51 zápasech. V dalším ročníku byl lepší než on jen krajan Roman Červenka.

V únoru 2010 byl Jágr českým vlajkonošem při olympiádě ve Vancouveru, kde však výrazněji „proslul“ jeho tvrdý střet s Alexandrem Ovečkinem. Rus sundal zkušenějšího protivníka ve středovém kruhu a Jágr se následně káral: „Byla to moje chyba. Ovečkina jsem viděl, měl jsem jen nastřelit kotouč dopředu.“ Češi později vypadli ve čtvrtfinále s Finskem.

Jaro téhož roku už ovšem v myslích českých fanoušků navodí mnohem příjemnější vzpomínky. Jágr a spol. přitom mistrovství světa v Německu nerozehráli příliš dobře. Po šokující porážce ve skupině s Norskem si pak číslo 68 rýplo do hráčů, kteří odmítli na šampionát dorazit: „Reichel, Dopita, takovým hráčům by mladší měli líbat prdel. Jen díky nim se dostali do NHL,“ pronesl tehdy v emocích Jágr, načež o pár dní později své výroky mírnil.

Jeho rázná řeč ale zabrala. Češi se v play off prokousali přes Finsko a Švédsko a ve finále porazili Rusy 2:1. Bylo z toho zatím poslední zlato z MS pro národní tým, pro Jágra už druhé (první 2005).

2020 - 48 let

A zpět do současnosti. Jágrovi se před necelým rokem povedlo po návratu z NHL vytáhnout Kladno zpět do extraligy. V aktuálním ročníku musejí Rytíři bojovat, aby se v závěru základní části vyhnuli poslednímu místu znamenající přímý sestup. Nebýt kanadského obránce Bradyho Austina, patřily by hrajícímu majiteli Jágrovi i ve 48 letech pozice nejlepšího střelce a nejproduktivnějšího hráče kladenského klubu.

Zatím se zdá, že aktivní kariéra Jaromíra Jágra nebude mít minimálně do padesátky konce. „Jsou dny, kdy bych tomu věřil. Ale jsou dny, kdy nevím, jestli budu hrát příští zápas,“ přiznal v nedávném rozhovoru.

Kdo ví, třeba bude číslo 68 i za deset let ve věku 58 let prohánět po ledě o dvě generace mladší protivníky.