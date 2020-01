Narozeniny, výhra i gól. To byl bonus, říkal plzeňský Čerešňák

I díky gólu slovenského beka, který navíc v neděli slavil šestadvacáté narozeniny. „Přál jsem si hlavně výhru, abychom se dostali na ten druhý flek a potvrdili předchozí výhru proti Třinci. Gól, to je ještě bonus,“ culil se po utkání Čerešňák.

Bude nějaká oslava?

Jdeme teď na večeři. Ale hned zítra na trénink, takže to nebudeme přehánět. „Platíš tu večeři? Tak to jdu,“ vtipkoval před novináři gólman Frodl, který seděl vedle Čerešňáka. No jasné, asi ji platím...

Co ten gól, byl to čistý průstřel?

Zdálo se, že puk ještě trochu změnil směr. Ptal jsem se po utkání i Machyho. (gólmana Machovského) A povídal mi, že to někdo tečoval. Tak asi některý Sparťanů puk lízl holení.

Byl to zlomový moment? Asi ano. Ale konec druhé třetiny byl ještě důležitější, tam jsme jim poprvé odskočili na dva góly. Potom znovu, tyhle chvíle to lámaly.

Ve druhé třetině vás hodně podržely také zákroky Frodla, že?

Párkrát ho to trefilo. (smích) No jasně, že ano, kvůli tomu získal i cenu nejlepšího hráče zápasu.

Na ledě bylo i hodně bitek, faulů a potyček. Jak jste to vnímal?

Bylo to play off zápas. Vyprodáno, emoce, bitky. Lidem se musel líbit, i pro nás je tohle záživnější než jednoznačný hokej bez atmosféry. A ta tady dnes byla fantastická.

Byl to férový zápas?

Myslím, že na hraně. Ale to nechci soudit, od toho jsou rozhodčí. My jsme se s tím museli nějak srovnat.

První část jste odehráli ve speciálních dresech, podpořili akci Legendy legendám. Byla to i pro vás výjimečná chvíle?

Je to krásné gesto, uctili jsme legendy, tohle k hokeji patří. Jen víc takových akcí. A ty dresy jsme nafasovali fakt hezké.