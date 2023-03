Motor musí být výš, velí nový sponzor budějovických hokejistů

Oddechl jste si, že to bude platit v extralize?

Zlehčoval jsem to, ale měl jsem výhodnou pozici. Samozřejmě jsem klukům přál, aby to zvládli. Ale říkal jsem, že buď se Motor zachrání a budu rád, nebo spadne do první ligy a já ušetřím nějaké peníze. Sice bychom zůstali generálním sponzorem, ale podpora by byla nižší.

Prohrát se může. Ale jsem naštvaný, když vidím, že tomu hráči nedávají sto procent.

To bylo smluvně dané předem?

Ano. Ale závěr sezony jsem prožíval hodně. Prokousávat se zpátky do extraligy je vždy hrozně těžké. Odejdou sponzoři, těžko se udrží tak dobří hráči, celkově je v první lize méně peněz.

Budějovický hokej sponzorujete od jeho znovuzrození před deseti lety, ale podporoval jste ho i v dobách Mountfieldu. Hokejový fanoušek jste odmala?

Jasně. Na Motor jsem chodil kdysi ještě do staré plechové haly. Vždy jsem měl blbé místo za sloupem. Vykukoval jsem zleva, zprava. Zhruba od patnácti let jsem na hokeje jezdil, i když ne na všechny zápasy. Tak je to i teď. Většinou na hokej jezdím, ale mám i jiné aktivity a povinnosti, tak to nestihnu vždycky.

Jaký jste fanoušek?

Hodně to prožívám. Kdybych se chtěl jen dívat, tak to mohu koukat u televize. Rád točím šálou po gólu, křičím, skanduji. Když se prohraje, ale vidím, že se kluci snažili, tak nad tím mávnu rukou. To je sport. Ale pokud vidím, že nasazení hráčů není stoprocentní, tak jsem naštvaný.

Sám sportujete, že přístup hráčů zvládnete lépe poznat?

Dělal jsem atletiku. Mám v sobě zarputilost, rád soutěžím a vyhrávám. Ještě teď se dokážu fyzicky tak zničit, až se mi dělají mžitky před očima. A pak mě štve, když se nedokážou vybičovat ostatní. A to nemyslím jen hokejisty Motoru, protože sponzorujeme všechny sportovní kluby na Soběslavsku. Jsem v tomhle velký patriot. Když někoho podporuji, tak se stávám součástí týmu. A pak mě těší, že mám vlastně aspoň malý podíl na úspěchu.

I když jste dělal individuální sport, jste také týmový hráč?

Mám radši ten individuální. Můj syn to má po mně. Hrál florbal, ale štvalo ho, že on se snažil, ale ostatní třeba ne. Říkal jsem mu, že nemůže dělat týmový sport. Navrhoval jsem mu veslování. To ho moc chytlo, i když je to velká dřina.

Těšíte se, až Motor ponese příští rok v názvu vaši firmu?

Já to takhle neprožívám. Hlavně se těším, že budou hrát lépe. Vrcholový sport je o penězích a vedení klubu se teď povedlo navýšit rozpočet. Už se mluví o různých hráčích, kteří by tým měli posílit. Je jasné, že bez peněz by si to klub dovolit nemohl.

Přiblížíte, jak vysoká bude vaše podpora?

Ne. Řekli jsme si, že to zveřejňovat nebudeme. Ale je to vyšší částka, než dávala Madeta, když byla generálním partnerem (okolo sedmi milionů korun ročně, pozn. autora). Vyhradili jsme si, že budeme platit v eurech, protože jsme proexportní firma, takže je to pro nás jednodušší. Motor má výhodu, že bude mít peníze rovnoměrně. Hlavní část plnění od nás dostane od května do července, kdy se ještě nehraje. Tím se jim to vyrovná, protože v sezoně mají příjmy ze vstupného a větší plnění od partnerů.

Jaká byla jednání?

Já moc nemám rád oficiality. S obchodním manažerem Motoru Petrem Míškem se znám dlouhé roky. Klub jsme vždy podporovali částkou zhruba půl milionu. Po předchozí sezoně, kdy klub skončil třetí, mě pan Míšek oslovil, že bych mohl klub podpořit větší částkou. Nabídl mi prostor třeba na vyrážečce, že by nás to zviditelnilo. To jsem odmítl, že kdybych se chtěl zviditelnit, tak se stanu radši generálním partnerem. A on se toho chytil, ale já ho brzdil, že to bude platit, až bude klubu nejhůř. Po nějakém čase přijeli se Stanislavem Bednaříkem (generální manažer, pozn. autora), že už je jim nejhůř. Tak jsem na to kývl, i když jsem odmítl, aby to bylo ještě na aktuální sezonu. Chci si to taky trochu užít a připravit, jinak by to bylo ve spěchu.

Co si od spolupráce slibujete vy?

Chci chodit zase na dobrý hokej a pomoci klubu. Banesu to nepřinese v ekonomickém výsledku nic. Máme většinu zákazníků v Německu, ve Švýcarsku nebo ve Francii, tam se to ani nedozví. Vyplynulo to z našich vztahů, ani jsem vedení nikam netlačil. Klub navíc má nějaké bonusy za postup do čtvrtfinále a do semifinále play off. Naopak by se podpora výrazně krátila, pokud spadli z extraligy. Přál bych si, aby se hlavně doma vyhrávalo. Mám rád, když běhají mexické vlny, odbije pátá a jsou tam emoce.

Líbí se vám atmosféra na budějovickém stadionu?

Jo, moc. Lidi fandí, je to fajn. I proto bych chtěl zase do play off, tam je emocí nejvíc. To mám na sportu také moc rád, ale naopak nesnáším simulování a hrubé fauly, při kterých hrozí zranění. Každý by měl hrát naplno a fér. S chlapy z práce občas chodíme na squash. Oni jsou mladší a jde jim to líp, ale já jsem zase jejich šéf. Tak je občas podezřívám, jestli mě nenechávají vyhrát. Protože to nesnáším, to mi pak úplně vezme chuť ze hry.

Útočník Českých Budějovic Milan Gulaš pálí na branku Kladna.

Podle čeho se budete rozhodovat, jestli prodloužíte stávající dvouletý kontrakt?

Řekl jsem si, že když umístění Motoru v těch dvou sezonách sečtu a vydělím dvěma, musí začínat osmičkou, nebo být lepší. Když budou osmí a devátí, tak je to 8,5 a to je ještě dobré. Ale jak to začne devítkou, tak už těžko klubu dám pak nějaké peníze. Když do něčeho investujete, tak chcete vidět nějaký posun, aby to mělo smysl. A samozřejmě jako firma prostředky musíme mít.

Máte v týmu nějakého oblíbeného hráče?

Strašně se mi líbí Lukáš Pech. I když je vzrůstem malý, tak se nebojí jít do obránců, bojuje. Je takový houževnatý, jako já.

Potkali jste se někdy?

Ne. Já jsem špatný hokejista, na bruslích jsem nestál tak třicet let. Ale zajímala by mě kondiční příprava hráčů, k tomu bych dokázal něco říct. Napadla mě i jedna myšlenka, až taková kacířská.

Jaká?

Rád cvičím na veslařském trenažéru. Při tom namáháte celé tělo a je to opravdu makačka. Jezdí se dva kilometry a nejlepší to zvládají za šest až sedm minut. Mně to trvá tak osm až devět. A mě by zajímalo, jak by to zvládli hokejisti. Syn tvrdí, že jako trénovaní sportovci by se měli pohybovat kolem sedmi minut. A já bych to rád sledoval. Jednak jaký mají čas a také jaký mají přístup. Jestli to někdo odjede a je v pohodě, tak toho v týmu nechci. Musí vydat maximum a klidně odpadnout. Asi to Čihákovi navrhnu.

Když zmiňujete nového hlavního trenéra Ladislava Čiháka, jak se vám zamlouvá?

Nejsem takový hokejový odborník, ale sledoval jsem ho. Četl jsem, že je na hráče náročný, to mám rád. Ale to úspěšného trenéra samo o sobě nedělá. Musí být i psycholog, zvládat taktiku.

Jak na vás celkově působí značka Motoru?

Pročítám si diskuse a nevím, proč lidé nadávají na pana Bednaříka. Já s ním mám jen nejlepší zkušenosti. Znám plno sportovních funkcionářů. Je to normální řehole. Bez zápalu to dělat nejde. Stojí to hodně nervů, času a úsilí, přitom výsledky jsou vždy nejisté. Dříve jsem v Soběslavi trénoval atletiku, tak jsem to taky poznal.