Moje góly týmu chyběly, lituje budějovický útočník Doležal

Devětadvacetiletý forvard v sezoně působil i na hostování v Hradci Králové. S bývalým budějovickým trenérem Jaroslavem Modrým si nesedli, a tak byl gól v rozhodujícím okamžiku pro Doležala i trochu zadostiučiněním po sezoně trápení.

„Trošku doufám, že to tak bylo, i když jedna branka nedokáže vše vynahradit. Moje góly a body chyběly, s nimi mohl být tým úplně jinde. Ale aspoň na konec jsem klukům dal takovou malou splátku. Ani osobně to pro mě nebyla vydařená sezona,“ přiznal.

Když Doležal ve druhé třetině v přesilovce skóroval přesnou ranou švihem, byla to jeho vůbec první a také poslední trefa v domácím utkání. „Hlavně jich bylo celkově málo. Jestli to bylo doma, nebo venku, to je jedno. Alespoň jsem v důležitý moment pomohl,“ doplnil.

Budějovická radost se mísila s úlevou. „Je to vydřené, byli jsme hodně pomlácení a oceníme čas na odpočinek. Ale je jasné, že končit takhle brzy nikdo nechce,“ řekl.

Na třináctém místě Motoru nic nezměnilo ani závěrečné utkání základní části v Plzni. Po loňském bronzu je to výrazný propad. „Spokojení být nemůžeme. Ale extraliga je hodně vyrovnaná a do posledních kol bylo dole namočených dost týmů. Celkově jsme zklamaní, ale važme si toho, že nemusíme hrát baráž, která čeká Kladno. Je třeba se z toho poučit,“ shrnul.

Podle Doležala se budějovická sezona lámala po jeho návratu z hostování na konci ledna a začátku února. „V Litvínově, s Hradcem a v Olomouci jsme byli lepší, ale zápasy jsme ztratili. Mít o pár bodů víc, tak jsme nakonec hráli o něco jiného. Chtěli jsme do předkola, tým měl na víc,“ dodal.