Zl(at)é časy krále extraligy. Martinec o vítězství v bodování, konkurenci i Asii

Klidně by si mohl lehce upravit a zabroukat písničku od Uhlíře se Svěrákem: Proč jsem se nenarodil o pár let dřív? Proč jste mě prostě neměli o pár let dříve? Patrik Martinec patřil na přelomu tisíciletí v hokejové extralize k nejlepším a nejkreativnějším centrům.