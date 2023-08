Pardubice jako fotbalová Slavia. Každý nás bude chtít porazit, tuší Varaďa

Na koho by přísný kouč v létě ukázal, ten už pravděpodobně na pardubické soupisce figuruje. Majitel Petr Dědek mu přivedl jen útočníka Martina Kauta, který v tuto chvíli zabalil svoji misi v NHL.

„Je skvělé, že kromě odchodu brankáře Dominika Frodla a útočníka Ondřeje Matýse zůstal kádr totožný s loňským. Chci dát všem prostor, aby mi ukázali, co umí. Tým bude od trenérů potřebovat čas, aby předvedl, jak reaguje na úspěchy a neúspěchy. Jsou ale samozřejmě věci, na kterých trvám, které hráči musí plnit, a jež chci do nich vštípit,“ zdůrazňuje Varaďa.

V Pardubicích podepsal smlouvu na pět let. Času na práci by tedy měl mít víc než dost, výsledky se ale budou očekávat hned. Se současným kádrem to ani jinak nejde. Varaďa však v lecčem připomíná svého předchůdce Radima Rulíka. O titulu nemluví, naopak.

„Očekávání samozřejmě jsou, mám je já i vedení, a věřím, že všichni společně dáme vytyčeným cílům maximum, ale nejsme jediní. Rád používám srovnání s fotbalovou Slavií, která podstupuje těžké domácí bitvy také s týmy s daleko menšími možnostmi a zázemím a i tak je pro ni někdy obtížné je porazit. I na nás se bude chtít každý vytáhnout,“ upozorňuje Varaďa.

Tři tituly s Třincem v řadě jsou ale jasným důkazem, proč na něj Dědek ukázal. Obzvlášť, když má k ruce i své zlaté parťáky Marka Zadinu s Alešem Krátoškou.

Hlavní třinecký trenér Václav Varaďa (uprostřed) a jeho asistenti Aleš Krátoška (vlevo) a Marek Zadina s pohárem pro vítěze extraligy v roce 2022.

„Věřím, že se nám tady povede vybudovat stejný kolos jako v Třinci. Dynamo bylo úspěšné už v loňské bronzové sezoně a já se vynasnažím, abych ho posunul ještě do vyšších pater,“ slibuje.

Pokud se mu to povede, město mu padne k nohám. Místní hokej milují, Varaďa je jejich modlou možná už měsíc před startem sezony.

„Cítím, že Pardubice jsou opravdu hokejovým městem. Fanoušci mě přijali vřele a chovají se ke mně hezky. Cítím z nich pokoru a respekt, takže nemám problém s nimi poklábosit a v rámci možností jim třeba prozradit i něco z týmu, byť to samozřejmě nejsou žádné detaily. Je to milé, vážím si jich,“ vzkazuje Varaďa.

Ve čtvrtek večer už Dynamo v Chrudimi vedl v prvním přátelském zápase proti pardubickému „béčku“. Krátce nato bude následovat odjezd týmu na turnaj do Itálie a vstup do Ligy mistrů.

„Budeme chtít pokaždé hrát hokej, který utkání vyhrává. Když bude potřeba hrát dopředu, tak to uděláme. Když dozadu, tak taky. Bude ale především záležet na tom, jak moc to budou ctít hráči. Musíme vnímat, že to bude opravdu složité. Plánujeme však být celoplošně aktivní a agresivní a je nutné také posunout výš přesilovky, které loni nefungovaly. Na tom si dáváme záležet,“ připomíná Varaďa neproduktivitu speciálních formací.

„Těším se, až to všechno začne. Hlavně extraliga. Po první čtvrtině se začne ukazovat, jak na tom jednotlivé týmy jsou,“ dodává.