Windgate testy? Ovlivní vás klidně na půl dne, říká pardubický Radil

„Řeknete si, že to trvá jenom třicet vteřin a není to tak hrozné, ale člověku se vlije do žil laktát a je to hrozně nepříjemné,“ sděluje útočník Pardubic Lukáš Radil, „nejhorších není těch třicet vteřin, ale následující půlhodina po skončení testu. Člověk ten laktát zpracovává, bolí ho hlava a může být ovlivněn klidně na půlden dopředu.“

Tím spíš, když podobnou proceduru absolvujete před začátkem tréninku a další náročná jednotka vás teprve čeká.

„Je to těžké, ale takových je na začátku několik tréninků. Vždycky je znát, že jste na ledě dlouho nebyl, tělo najednou dělá úplně jiné pohyby a chvilku trvá, než se do toho dostanete. Je ale dobré, že se začíná měsíc a půl dopředu, takže času je dostatek,“ pokračuje Radil, který ve svých dvaatřiceti letech podobných přechodů ze sucha na led zažil nesčetně.

Stejně tak počet trenérů, v Pardubicích se aktuálně seznamuje s novými, jelikož Dynamo v květnu převzali Václav Varaďa s Alešem Krátoškou, kteří doplnili stávajícího asistenta Marka Zadinu. A jejich styl Radilovi sedí.

„Tréninky na ledě nyní mívají kolem pětačtyřiceti minut, což kvituji, protože to mám takhle rád. I za tu chvilku dostanete pocítit Varaďův dril. Ve zbytku přípravy a především potom v sezoně ho jistě poznáme mnohem víc,“ nepochybuje Radil.

Naráží tak spíš na samotné zápasy, které Pardubice čekají velmi brzy. Poprvé Dynamo hraje už za týden od 19 hodin v Chrudimi proti vlastnímu „B“ týmu.

„To bude hodně nepříjemný test,“ usmívá se Radil, „příprava je úmorná, v zápase pak člověk prodá to, co ho na hokeji baví nejvíc.“

Dobře naložený nový kouč pardubických hokejistů Václav Varaďa.

V letošní sezoně si hraní užije dosyta. Devatenáctého srpna Dynamo zamíří na Dolomiten Cup do Itálie, kde se střetne s německým Augsburgem a podle výsledku pak se švýcarským Davosem či švédským Rögle. Pak po pěti letech naskočí do Ligy mistrů a o Vánocích jej čeká výlet do Davosu na Spengler Cup. Samozřejmostí zůstává česká extraliga a očekávané dlouhé play off.

„Upřímně řečeno se nejvíc těším do Davosu na Spengler. Je to sice až za půl roku, ale jde o skvělý turnaj ve skvělém prostředí. Liga mistrů bude taky zajímavá, ale nejdůležitější bude jistě play off v extralize. Jestli se do něj probojujeme,“ vtipkuje zkušený křídelník Radil.