Pardubice v poslední fázi přípravy. Konečně jsme dostali puk, těšilo Poulíčka

„Konečně jsme dostali puk a můžeme dělat to, co nás nejvíc baví,“ byl rád Poulíček. „Oproti tomu drilu, který jsme zažili v létě, je to úplně něco jiného. Už jsem se těšil,“ dodal. Jestli jste ale čekali, že si hráči na prvním tréninku jen tak na pohodičku jezdili dokolečka a sem tam vystřelili na bránu, tak jste na omylu. Píšťalka hlavního trenéra Václava Varadi měla velmi solidní kadenci, jelo se v tempu.

„Tělo si musí trochu zvyknout a zkoordinovat se, protože najednou dělá úplně jiné pohyby, ale do prvního tréninku jsme šli zhurta. Není na co čekat,“ odmítl falešné představy Poulíček.

A věděl proč. Však už za týden čeká Pardubice první přátelský zápas. Ve čtvrtek 10. srpna se od 19 hodin střetnou na chrudimském zimním stadionu s vlastním „B“ týmem, který působí v první lize. Za dalších několik dní pak Dynamo zamíří na Dolomiten Cup v italském Neumarktu, kde bude obhajovat loňské prvenství.

„Moc se na ty zápasy těším. Sezonu nám taky zpestří Liga mistrů (první zápas Pardubice hrají 31. srpna doma s finským Ilves Tampere), která má úplně jiný náboj. A o Vánocích míříme na skvělý Spengler Cup, od kterého mají všichni velká očekávání,“ vyhlížel Poulíček.

Ale popořadě. Nejdřív má Dynamo před sebou týden každodenního trénování na ledě.

„Hned v pondělí ráno jsme měli s trenéry krátkou schůzku, na které nám představili tréninkový objem na následující dny. Víme, na co se máme připravit. Je potřeba, abychom zůstali koncentrovaní a zodpovědní. Aby se nikomu hned na začátku něco nestalo,“ popsal Poulíček. Tohle pravidlo víceméně platilo celé léto. Hráči se tak museli hýbat i na dovolené.

„Jsme sportovci, takže jsme zvyklí na jakoukoli aktivní činnost, nebyl to problém. Dovolená byla spíš od toho, aby si člověk odpočinul mentálně. Aby strávil nějaký čas s rodinou a vypadl z prostředí zimního stadionu, kde jinak tráví každý den,“ řekl Poulíček.

Kam s manželkou vyrazil, neprozradil.