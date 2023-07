Hokejové Pardubice drží tým pohromadě. Skvělý tah, míní útočník Radil

„Je to skvělý tah, jedna z nejdůležitějších věcí,“ říká Radil na webu HC Dynamo. „Minulý rok jsme přišli, dali jsme se dohromady, podařilo se nám vyhrát tu základní část, a bohužel jsme byli krůček od toho, abychom udělali větší úspěch. Já si myslím, že je to o tom. Pokud budeme držet co nejvíc při sobě, přinese to ovoce,“ je přesvědčený 32letý borec a připomíná tím i vlastní návrat z KHL nebo kamaráda Tomáše Zohorny ze Švédska.

Nyní je Radil stejně jako jeho spoluhráči v plné letní přípravě, s výjimkou dvojice klubových soustředění se však podle letitého zvyku, typického pro krajánky v cizině, chystá individuálně. Radil „venku“ působil dohromady sedm let, svého kondičního kouče však má dokonce déle.

„Zná mě a tuší, co mě kde bolí a co mě při čem bolet bude. Ví, jak nejlépe fyzičku natrénuju. Já jsem takhle velice spokojený — nemám rád, když je každý rok jiná příprava, ale jsem naopak vděčný za něco, co funguje,“ prohlašuje.

Jakmile Dynamo v srpnu vyjede na led, čekají ho přáteláky s pardubickým „béčkem“, na Dolomiten Cupu a později také v rámci Ligy mistrů, jíž se zúčastní poprvé od roku 2016. V samotné extraligové sezoně už pak bude mančaft ladit formu i na populárním Spengler Cupu ve švýcarském Davosu.

„Moc se tam těším. Na Spengler jsem vždycky koukal v televizi a říkal jsem si, že by bylo super si ho jednou zahrát. Jsem opravdu šťastný, že tam jedeme. Já jsem byl v Davosu párkrát za Kousym (útočníkem Robertem Kousalem), když tam hrál, a je to skvělé město,“ vyznává se Radil.