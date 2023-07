Slovenský útočník Pánik oblékne po čtrnácti letech dres Třince

„Richard Pánik je špičkový hokejista, o jeho návrat do Třince jsme usilovali dlouhodobě. Jsem moc rád, že to teď klaplo a znovu bude bojovat za Oceláře,“ přivítal posilu sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek. Spolupráce je dohodnutá zatím na jednu sezonu.

Pánik strávil v zámořských soutěžích 13 let, z toho deset v NHL. Odehrál v ní 521 utkání s bilancí 88 branek a 107 asistencí, prošel Tampou Bay, Torontem, Chicagem, Arizonou, Washingtonem, Detroitem a New York Islanders.

Se Slovenskem si zahrál na pěti mistrovstvích světa a olympijských hrách v Soči. „Získáváme velkou ofenzivní posilu s obrovskými mezinárodními zkušenostmi. Je to hokejista ostřílený z mnoha těžkých bitev, zdobí jej skvělé hokejové myšlení a kreativita, má širokou škálu zakončení,“ řekl trenér Zdeněk Moták.

Do staronového působiště se těší i Pánik. „Mám na Třinec skvělé vzpomínky, vracím se do míst, které dobře znám. Těším se do nové Werk areny a na kluky, některé moc dobře znám z reprezentace. Rád bych přispěl k dalším úspěchům týmu,“ řekl rodák z Martina.