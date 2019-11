Kantor byl bez práce jen chvíli. Potom se mu ozvaly Pardubice

„Spojil jsem se s generálním ředitelem Pardubic (Martinem Sýkorou), také jsem mluvil s trenérem Radkem Bělohlavem a dopadlo to,“ popisoval 28letý Kantor v rozhovoru pro web klubu.

V Dynamu vytvoří staronový tandem se stávající jedničkou týmu Ondřejem Kacetlem, jenž byl jeho kolegou už dříve v Hradci Králové.

„S Ondrou jsme spolu byli dva roky a obě dvě sezony (2013-14 a 2014-15) dopadly, myslím, velmi dobře pro tým. Doufám, že na tuto spolupráci navážeme a vždycky alespoň jeden z nás bude chytat tak, aby pomohl týmu k vítězství,“ uvedl Kantor.

Dynamo se teď však musí spoléhat i na to, že oba brankáři najedou na stejnou vlnu rovněž lidsky. V Hradci to totiž mezi nimi dost skřípalo; poté, co Kacetl od Kantora přebral roli jedničky, spolu dokonce nekomunikovali. Nicméně do Dynama se Kantor prý těší.

„Vím, že tu jsou skvělí fanoušci. Proti Pardubicím jsem hrál docela dost utkání a vždy tu bylo opravdu hodně lidí, i když se třeba moc nedařilo,“ řekl s tím, že skvělé návštěvy zažil i naposledy v Sheffield Steelers. „Původně jsem se přestupu do Anglie hrozil, ale byl jsem překvapený, jak to tam funguje. Na domácí zápasy chodilo kolem sedmi, osmi tisíc lidí,“ srovnával.

V pardubickém mužstvu Kantor nahradil Jakuba Štěpánka, který Dynamo opustil po vzájemné dohodě. Domyslet si důvod Štěpánkova odchodu přitom není zvlášť složité. S pěti prohranými duely ze šesti a průměrem 3,65 branky na zápas při procentuální úspěšnosti zákroků 83,76 nemohl být spokojený nikdo - ani sám Štěpánek.