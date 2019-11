Zlínu máme rozhodně co vracet, říká pardubický kouč Bělohlav

Voráček: Věřím, že se zde již ustálím Tomáš Voráček v dresu Sparty Je kmenovým hráčem Sparty Praha, ale za ni letos neodehrál ani minutu. Čtyřikrát místo toho oblékl dres Hradce Králové a osmkrát Plzně. Teď hokejový obránce Tomáš Voráček přichází do Pardubic.

„Doufal jsem, že mi to dopadne už v Plzni, ale nakonec mi bylo řečeno, že to nevyjde. Když se tedy ozvaly Pardubice, tak jsem neváhal a hned dorazil,“ popisuje svůj příchod na východ Čech 191 centimetrů vysoký zadák. Má před sebou konečně vidinu delšího než měsíčního angažmá. Pardubice jej podepsaly do konce sezony s opcí na tu příští. „Pro člověka je nepříjemné, když se musí pořád stěhovat a zvykat si na nový kolektiv. Říkal jsem to už minule, ale teď udělám vše pro to, abych se ustálil a pomohl Pardubicím k lepším výsledkům,“ je odhodlaný Voráček. Z kádru třetí Plzně se Voráček přesunul do úplného suterénu extraligy, rozhodně ne tedy za lepším. „Tohle je pro hráče vždy složité, nicméně liga je tak vyrovnaná, že stačí dvě tři výhry a jste někde jinde. Ještě není ani polovina soutěže, takže rozhodně je o co hrát,“ uvažuje pozitivně Voráček. Dnes Dynamo hraje od 18 hodin doma se Zlínem a devětadvacetiletý defenzivní bek by měl začít ve dvojici s Janem Kolářem. „Už jsme spolu kdysi nastoupili na některém ze srazů repre. Řekneme si nějaké základy, co chceme hrát, a když spolu budeme při zápase mluvit, tak by to mělo být v pohodě,“ věří Voráček.